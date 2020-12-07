Полесский драмтеатр поставил комедию по пьесе Мольера "Мнимый больной"

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском драматическом театре 6 декабря состоялась премьера спектакля "Мнимый больной" по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер постановки Павел Маринич.

Это первый опыт работы труппы с наследием создателя классической комедии. Большим проектом здесь решили отметить юбилейный, 15-й театральный сезон. Спектакль в жанре водевиля получился изящным и легким. В нем много музыки, танцев, песен, которые по договоренности с московским композитором Лорой Квинт, артисты исполняют вживую. Дополнительные краски постановке придают пышные барочные костюмы, соответствующие стилю декорации и свет.

"Мы подумали, что эта классическая пьеса немного перекликается с современностью, теперешней ситуацией. Эта история о человеке, который придумывает себе болезни, из-за чего страдают его домочадцы. Кроме того, уже давно хотелось поставить красивую, костюмированную комедию, чтобы зритель мог отдохнуть, отвлечься от забот, посмеяться над образами, которые создал Мольер", - рассказал Павел Маринич.

В спектакле занято 11 артистов, в основном - молодежная часть труппы, выпускники Могилевского колледжа искусств. Главную роль ипохондрика господина Аргана сыграл сам режиссер. "Сначала было сложно совмещать, потому что приходилось и самому быть на сцене, и следить за всеми остальными актерами. Помогли видеозаписи репетиций, по которым делали разбор игры", - поделился режиссер-постановщик.

Любители театрального искусства тепло приняли премьеру. Зрителям не пришлось скучать те два часа, в течение которых шел спектакль: на сцене постоянно происходило какое-то движение, менялись персонажи, ситуации. Есть все основания полагать, что новая постановка займет достойное место в репертуаре театра.

Следующие премьерные показы комедии "Мнимый больной" в Полесском драмтеатре пройдут 9 и 13 декабря.-0-

Фото Полесского драматического театра