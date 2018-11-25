Положенные на музыку стихи Владимира Короткевича будут звучать 26 ноября в Орше

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси выступит 26 ноября в Орше со специальной программой "Уладзімір Караткевіч: быў, есць, буду", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

Ведущие солисты оркестра: заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, Егор Шаранков, Валерия Грибусова, Руслан Мусвидас, Дмитрий Качаровский, Галина Громович, Александр Соловьев, Алеся Державец, Татьяна Глазунова и Евгений Цимбалист исполнят произведения поэта, положенные на музыку Олегом Елисеенковым, Эдуардом Зарицким, Еленой Атрашкевич, Еленой Науменко и другими известными белорусскими композиторами. "Мы подготовили оригинальную концертную программу под названием "Уладзімір Караткевіч: быў, есць, буду". Эти слова, повторяющие название сборника стихов белорусского прозаика и поэта, - прекрасная фабула, которая может быть вынесена из нашего концерта", - сказал Михаил Финберг.

Он добавил, что презентация программы пройдет в день рождения Владимира Короткевича на его родине. "Я лично был знаком с этим талантливейшим человеком, подарившим нам множество разнообразных произведений. Его творчество будет жить вечно. Мы гордимся тем, что имеем возможность исполнять его произведения. Для нас это очень ответственно", - отметил маэстро.-0-