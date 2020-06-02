Поощрения спецфонда Президента получили 17 юных талантов Гродненской области

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поощрения специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи получили 100 человек, в том числе 17 учащихся детских школ искусств Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Сразу 4 поощрения на счету представителей Новогрудской детской школы искусств, по 3 получили учащиеся Островецкой и Гольшанской школ искусств Ошмянского района. К слову, для Островецкой школы нынешние 3 поощрения - первые с момента основания фонда. Отмечена талантливая молодежь из Гродненского, Слонимского, Сморгонского и Мостовского районов.

"Всего с момента основания фонда поощрения получили более 600 представителей региона. Ежегодно их количество растет. Это стало возможным благодаря системной работе в этой сфере в регионе, в том числе благодаря поддержке по приобретению и ремонту музыкальных инструментов для учреждений образования сферы культуры. Только в 2019 году приобретено 228 инструментов на сумму Br214 тыс. Еще более Br90 тыс. было направлено на ремонт 359 инструментов", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома. Кроме того, по поручению главы государства за счет средств республиканского бюджета начиная с 2019 года в учебные заведения сферы культуры региона передано 88 пианино.

Как сообщалось, 28 мая глава государства подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента. Распоряжением утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br58 тыс. направлено на поддержку 100 представителей талантливой молодежи и 5 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового, изобразительного и других видов искусств.-0-