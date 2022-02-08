Посуду из разных видов керамики и стилизованные глиняные игрушки представили на выставке в Минске

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Волшебные мелодии глины" открылась 7 февраля в Музее истории театральной и музыкальной культуры в Минске, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Экспонаты выставки представлены из фондов историко-культурного музея-заповедника "Заславль". Большинство изделий - глазурованная керамика. Чтобы защитить изделие от проникновения влаги и воздействия вредных веществ, гончары стали покрывать их слоем стекла. Под глазурью краски и узоры становились более сочными и яркими.

На выставке также представлены изделия из "рябой" и черно-задымленной керамики. "Рябая" керамика производится путем прокаливания: раскаленное докрасна изделие вынимается из печи и опускается в корыто с закваской - обваром. Таким образом изделие укреплялось и светлое покрытие украшалось черно-коричневыми пятнами. При изготовлении черно-задымленной керамики вход в раскаленную печь закрывается. При горении без доступа кислорода в печи возникает химическая реакция и изделие приобретает черный или иссиня-черный цвет", - рассказали в учреждении культуры.

Кроме посуды на выставке представлены стилизованные глиняные игрушки, в которых сохранены лишь мелкие детали, отражающие наиболее четкую сторону образа, его характер. В большинстве случаев игрушки белорусских мастеров - свистульки в виде коня, птицы, барана, всадника, медведя, куклы. Многие из народных игрушек посвящены календарным народным праздникам.

В Беларуси гончарство известно еще со времен неолита и первые изделия были созданы вручную без последующей термической обработки. Как самостоятельное ремесло гончарство существует на белорусских землях начиная с Х века, когда появились первые гончарные круги.

"В каждой области развивалось несколько центров гончарства. Практически на каждом базаре можно было увидеть одного-двух гончаров со своим товаром. Однако при всем своем разнообразии изделия белорусских мастеров сохраняли общие художественные особенности, что придает им характерный национальный колорит. На территории нашей страны выделяются два региона: Южный и Северный", - отметили в музее истории.

Выставка будет работать до 13 марта.-0-