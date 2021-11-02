Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 2 ноября 2021
Минск +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:15 Facebook откажется от системы распознавания лиц Технологии
22:33 Индекс CAC 40 Парижской фондовой биржи обновил исторический рекорд В мире
22:04 Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту В мире
21:57 Посвященная жене Янки Купалы выставка откроется 4 ноября в Минске Культура
21:55 "Цмокi-Мiнск" одержали восьмую победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
21:52 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:35 Первое офицерское собрание прошло в Университете гражданской защиты МЧС в Минске Регионы
21:24 Около 1,5 тыс. человек не могут вылететь из Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве В мире
21:00 Число жертв при обрушении небоскреба в Нигерии выросло до 15 В мире
20:32 У индонезийского побережья произошло землетрясение магнитудой 6,3 В мире
20:26 В Эфиопии ввели режим чрезвычайного положения В мире
20:07 Программу к 115-летию с начала творческой деятельности Якуба Коласа подготовил музей классика Культура
19:44 НОК Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании Общество
19:38 МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами Президент
19:36 Белорусская делегация принимает участие в региональном форуме руководителей НОК в Ташкенте Общество
19:20 Австралийки обыграли бельгиек в матче теннисного Кубка Билли Джин Кинг Спорт
19:01 ЕС выделит 1 млрд евро на борьбу с глобальным потеплением В мире
18:44 Молодого человека приговорили к 3 годам "химии" за оскорбление Президента и командира ОМОН Происшествия
18:32 Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 25 В мире
18:26 Нотариальное обслуживание сельчан: какую помощь можно получить Общество
18:13 Головченко: транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях Экономика
18:12 В Минске ко Дню Октябрьской революции откроют 6 социально значимых объектов Регионы
18:06 Кролики, фазаны, черепахи и томаты - в школе Могилевского района открыли "Живую лабораторию" Регионы
18:02 Беларусь поставит в Украину 500 МВт электроэнергии по договору об аварийной помощи Экономика
18:02 Беларусь и Россия активизируют борьбу с транснациональной преступностью Общество
17:53 Профсоюз медиков Минска выделил работникам отрасли около Br24 тыс. на путевки в санатории Регионы
17:50 В Беларуси появится реестр рекламораспространителей. Как это повлияет на рекламную деятельность? Президент
17:43 Минтранс рассчитывает на рост экспорта услуг и дальнейшее восстановление пассажиропотока в 2022 году Экономика
17:42 Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
17:33 В Ираке произошло массовое отравление: пострадали 290 человек В мире
Все новости
Все новости
Культура
02 ноября 2021, 21:57

Посвященная жене Янки Купалы выставка откроется 4 ноября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Stankiewičanka, посвященная 130-летию со дня рождения первого директора музея Янки Купалы Владиславы Луцевич, откроется 4 ноября в Государственном литературном музее Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Владислава Луцевич была не только первым директором музея. Она была женой великого белорусского поэта, которая создавала уютную, чрезвычайно гостеприимную атмосферу в купаловском доме, - отметили организаторы. - Усердная деятельность Владиславы Францевны по собиранию и сохранению наследия Янки Купалы - это уникальный и важный культурный опыт в развитии музейного дела нашей страны. В этом году такая дата, и музей вновь обращается к ее личности с благодарностью за большую работу, которую она проделала".

Главными на выставке станут два портрета Владиславы Луцевич, написанных при ее жизни художником Петром Сергиевичем. Экспозиция включает коллекции фотоснимков и документов из фондов музея. Среди исторических документов можно увидеть личные дела директора музея и первых его сотрудников: литературоведа Алеси Александрович и поэта Валентина Тавлая, которые хранятся в архиве Института истории Национальной академии наук и экспонируются впервые.

Как рассказали в музее, после гибели Янки Купалы Владислава Луцевич была назначена ответственным секретарем комиссии по увековечению памяти поэта. Она занималась поиском его вещей и документов везде: в архивах, библиотеках, частных коллекциях. "Много сил и энергии тратила Владислава Луцевич, чтобы собрать все, что есть на руках у людей: книжки, письма, фотографии, - одним словом, все о Купале, для его музея", - писала о ней лучшая подруга, поэтесса Констанция Буйло.

Владислава Луцевич была дочерью лесничего Франца Станкевича и француженки Эмилии Моне. В юности подписывалась на визитках как Владка Станкевичанка и была яркой фигурой в белорусской культурной жизни первой половины XX века. Будучи талантливым педагогом, она организовывала детские приюты и белорусские школы в Вильнюсе, Москве, а в 1920-е годы - образцовые дошкольные учреждения в Минске.

Выставку можно увидеть по 25 января.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Минск
Новости рубрики Культура
Фото kolas.museum.by Программу к 115-летию с начала творческой деятельности Якуба Коласа подготовил музей классика
ФОТОФАКТ: Музей Марка Шагала в Витебске отмечает 30-летие
Фото из архива Неделя современного японского кино пройдет в столичном кинотеатре "Пионер"
ФОТОФАКТ: Минское городище - историко-культурная ценность
Фото театра Полесский драмтеатр направит национальную премию на укрепление матбазы и поощрение актеров
Фото организаторов О "Больших надеждах и маленьких радостях" Анастасии Шабалтас-Савченко расскажет выставка в Гомеле
Главное
В гостях у Президента. Лукашенко вручил награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам
Головченко: транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях
Безопасность автоперевозок пассажиров обсудили в Совете Республики
Сергеенко обсудил с послом Монголии активизацию политических и экономических контактов
Топ-новости
Конституция, Путин, Могилев. Лукашенко рассказал о планах на неделю
"Не стесняйся, ты же Президент!" Лукашенко ввел Рому Когодовского в курс дел по работе главы государства
В Беларуси появится реестр рекламораспространителей. Как это повлияет на рекламную деятельность?
Петришенко обсудил с руководством МГЛУ отбор абитуриентов и воспитательную работу со студентами
МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами
Первое офицерское собрание прошло в Университете гражданской защиты МЧС в Минске
НОК Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании
Нотариальное обслуживание сельчан: какую помощь можно получить
Исаченко: прямые линии выступают эффективным способом коммуникации граждан и власти
Минтруда напомнило о новых пенсионных гарантиях многодетным матерям
Минтранс рассчитывает на рост экспорта услуг и дальнейшее восстановление пассажиропотока в 2022 году
Дзермант: польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь
В Минске ко Дню Октябрьской революции откроют 6 социально значимых объектов
Свобода слова в действии: Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1927
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.