Поздняков: чтобы стать детским писателем, нужно уметь фантазировать

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы стать детским писателем, нужно уметь фантазировать. Таким мнением поделился сегодня с журналистами председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы стать детским писателем, необходимо любить детей, понимать их и уметь фантазировать. Безусловно, белорусская и русская классика и сегодня воспитывает настоящих патриотов, мужественных людей, открытых, трудолюбивых", - сказал Михаил Поздняков.

Он рассказал, что всю жизнь работает со словом, книгой и детьми. "Писал для взрослых прозу и поэзию, но когда у меня родились дети, я им читал сказки. Потому что основа воспитания человека и его души - это фольклор. Именно на народном творчестве вырастает художественная литература. Когда я рассказывал своим детям легенды, то в этот момент и сам начинал фантазировать. Дети были настолько заинтересованы, что не могли уснуть. Они были у меня героями самых разных приключений. А потом я подумал, что могу это записывать. Так и стал детским писателем", - отметил Михаил Поздняков.

"У нас в деревне была небольшая библиотека - книг 60-70. Учитель не все разрешал мне читать, потому что некоторые из произведений были не по возрасту, но само чтение меня захватило. Первыми я прочитал Янку Брыля и Янку Мавра, а после - книгу "Ніколі не забудзем". И сегодня я под мощным впечатлением от нее", - поделился воспоминаниями председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси.

По словам Михаила Позднякова, писатель в первую очередь должен быть учителем. "Сегодня появляются разные произведения, но книга должна сохранять слово. Образовывать и сохранять - вот наша миссия. Безусловно, читаю своим детям, внукам и их друзьям, а внуков у меня 13. Современные дети берутся за самые разные жанры - научные, познавательные. К слову, мы проводили исследования, как читают произведения именно белорусских писателей. Включали туда 90 литераторов, и за два-три года вышло около 10 миллионов запросов нашей детской книги", - добавил он.-0-