Праздничный стол и убранство: как в старину отмечали Новый год

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии и фольклора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Татьяна Володина рассказала корреспонденту БЕЛТА, как в старину отмечали Новый год.

"Елка на новогодние и рождественские праздники в деревенских домах появилась очень поздно - только в прошлом веке. Немного раньше ее стали ставить в городах. Эта традиция пришла к нам из Германии, - сказала Татьяна Володина. - В Беларуси был свой особенный колядный символ - соломенный паук. Это сложное украшение сейчас часто можно увидеть в музеях. Основная часть изображения - 12 соломинок. Эта красивая конструкция символизирует создание нового мира, рождение нового солнца".

Зимние праздники у наших предков представляли собой единый цикл. В традиционных колядных празднованиях выделялось три ключевых момента - Рождество, Новый год и Крещение. Им соответствовала символика ритуального блюда - кутьи. Постную кутью можно было увидеть на столе в честь Рождества и Крещения, а скоромную (щедрую, богатую) - на Новый год. Кутья символизировала хороший урожай, благополучие, богатство в новом году. Ее готовили и для того, чтобы вся семья была рядом, как крупинки - одна к одной.

"На Рождество был сдержанный, постный праздничный стол, принципиально без алкоголя. В некоторых регионах ставили 12 блюд - по числу месяцев в году, в другой местности это правило не было обязательным. На Новый год был "щедрый вечер" с множеством мясных блюд: и колбасы, и шкварки, и верещака (вариант мачанки, горячий соус-суп на мясном или мясо-грибном бульоне, основой которого обычно были свиные ребрышки, домашняя свиная колбаса. - Прим. БЕЛТА). Были и блины, и спиртное. По домам ходили колядовщики, которых тоже угощали блюдами с праздничного стола", - отметила ученый.

На праздники в старину одевались нарядно, но не было примет и суеверий в отношении цвета и фасона одежды. Ученые считают это отличительной чертой современной культуры. "Традиции касались только масок колядовщиков. Здесь было абсолютное раздолье, своеобразный карнавал. Основным персонажем была коза как символ плодородия. Были и маски медведя, коня, аиста, который символизировал рождение детей", - рассказала Татьяна Володина.-0-