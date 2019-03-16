Представителей Беларуси на музыкальных конкурсах "Славянского базара" определят сегодня

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше сегодня состоится заключительный этап белорусских национальных отборочных туров к международным конкурсам XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции форума.
Заключительные отборы впервые сменят привычную локацию и пройдут в Оршанском городском центре культуры "Победа" в формате гала-концерта. Состязаться за право представить Беларусь на знаменитом форуме будут два десятка финалистов, прошедших предварительные отборы на детский и взрослый музыкальные конкурсы. Выступления финалистов национального отбора к детскому и взрослому конкурсам запланированы на 12.00 и 18.00 соответственно. Все конкурсанты исполнят по два вокальных произведения. Во вторых отделениях выступят известные исполнители белорусской эстрады.
Вердикт вынесет профессиональное жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области эстрадного искусства, популярные артисты, музыкальные продюсеры, композиторы и режиссеры, представители госорганов и учреждений культуры. Судейскую коллегию детского конкурса возглавит председатель комиссии искусства эстрады пения Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич. Председателем взрослого конкурса станет директор - художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг.
В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019". Сохранятся любимые поклонниками фестиваля "Театральные встречи", фест уличного искусства "На семи ветрах", кукольный квартал, вечера в Витебской областной филармонии и другие проекты.-0-
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