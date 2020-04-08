Премьера документального фильма "Болото Ельня" пройдет онлайн

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера документального фильма о самом большом верховом болоте Беларуси - Ельне - состоится 9 апреля в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА организаторы показа.

Болото возрастом более 9 тыс. лет занимает площадь, примерно равную Минску: на 200 кв.км раскинулись 118 озер и живут 130 видов птиц. В 2007 году 70% Ельни сгорело. Создатели фильма расскажут, в каком состоянии болото находится сейчас, нужно ли его восстанавливать и как, какую роль биотоп играет в мировом климате.

Официальная онлайн-премьера фильма "Болото Ельня", снятого режиссером Георгием Бизюком совместно с командой Krok Films, а также DJ-сета на воздушном шаре состоятся 9 апреля в 20.00 на YouТube-канале Collaboracia. Для просмотра нужно зарегистрироваться и получить бесплатный виртуальный пропуск.

До и после премьеры во время онлайн-трансляции зрителей ждут знакомство и дискуссия с авторами и партнерами мероприятия. Его создателем выступил музыкальный YouТube-проект KURS:RA, команда которого рассказывает об экологии и социальных инициативах через электронную музыку. Проект победил в 13-м сезоне республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.

Закрытая премьера фильма состоялась 13 февраля в одном из столичных арт-пространств.-0-