Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее представление и премьеру сказки "Счастливый Ганс" готовит для юных зрителей Гомельский городской молодежный театр, сообщила БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Новогодние выступления в театре начнутся 22 декабря. "Ежегодно в рождественские и новогодние праздники труппа театра готовит творческие поздравления для юных зрителей. Этот год - не исключение, и мы надеемся, что ребята и их родители оценят наши усилия", - сказала Елена Мостовенко.

Перед началом спектакля зрителей ожидает праздничное представление, во время которого Дед Мороз и Снегурочка развлекут ребят играми, песнями и танцами, в фотозонах в фойе можно будет сделать снимки на память.

Продолжением действа станет сказка "Счастливый Ганс" по пьесе Михаила Бартенева. Сюжет постановки простой, но поучительный. Зрителей ожидает много шуток, увлекательных историй и в то же время разговор на весьма важные и серьезные темы: что в жизни самое ценное, какой бедой может обернуться для человека жадность, в чем тайна счастья. А еще для ребят в театре подготовили сувениры.

Продлится сезон новогодних представлений по 7 января. Взрослых зрителей театр в этот праздничный период приглашает на комедию "Братишки", показы которой пройдут 22 декабря и 6 января.-0-