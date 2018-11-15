Премьера мультфильма "Бесподобный мистер Фокс" в белорусской озвучке состоится в Минске 22 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительные премьерный показ знаменитого мультфильма Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс" в белорусской озвучке состоится 22 ноября в Минске, а прибыль от него будет перечислена центру помощи диким животным и птицам "Сирин", сообщили БЕЛТА организаторы.

В 2010 году мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" был номинирован на "Оскар" за лучший саундтрек и как лучший анимационный фильм. Это экранизация одноименной сказки Роальда Даля, известного по повести "Чарли и шоколадная фабрика". Выполненная вручную мультипликация от режиссера Уэса Андерсона, создателя таких картин, как "Отель "Гранд Будапешт", "Поезд на Дарджилинг" и "Семейка Тененбаум", в характерной авторской манере рассказывает о непутевом отце лисьего семейства. Лис-авантюрист мистер Фокс, отвечая на нападки разъяренных его выходками фермеров, пускается в отчаянные приключения, в которых ему предстоит не только восстановить свое доброе имя, но и спасти свою семью.

"Приключенческий мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" - настоящее произведение искусства, которое поднимает совсем недетские вопросы. В нем все, как в жизни, в том числе и проблемы героев, каждый из которых очень реалистично показывает повадки и черты персонажей, знакомых нам в реальной жизни. Нестандартный взгляд на повседневность режиссера Уэса Андерсона особенно заметен в данном мультфильме. Эту авантюрную историю по достоинству оценят как школьники, так и взрослые", - отметил руководитель проекта "Беларускія ўікэнды" Андрей Ким.

"Беларускія ўікэнды" помогли многим присоединиться к захватывающему миру белорусского языка. Каждый премьерный показ проекта превращается в настоящий праздник для всех любителей хорошего кино. Нам удалось поставить рекорд по количеству рыбок-оригами на показе "Рыбки Поньо на утесе", фильм "Мой друг жираф" вошел в топ-5 лидеров проката в августе, а оскароносную ленту "Огненные колесницы" представила посол Великобритании Фиона Гибб. Теперь "Беларускія ўікэнды" помогают центру "Сирин" исполнить свою миссию по спасению животных. Надеемся, такие полезные опыты сотрудничества и дальше будут объединять всех неравнодушных к интересным активностям", - рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Показы фильма "Бесподобный мистер Фокс" на белорусском языке также пройдут 23-25 ноября в кинотеатре "Москва" и 24-25 ноября в velcom cinema.

В проекте "Беларускія ўікэнды", реализуемого компанией "Кінаконг" при поддержке velcom, известные представители театра и кино участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форест Гамп", "Шторм", "Жена смотрителя зоопарка", "Книга Илая", "Тайна Келлс", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Рыбка Поньо на утесе", "Ветер крепчает" и "Мой друг жираф", а также получившая четыре статуэтки "Оскар" легендарная лента "Огненные колесницы". Теперь коллекцию пополнит и мультфильм "Бесподобный мистер Фокс".-0-