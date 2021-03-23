Премьера оперы "Дикая охота короля Стаха" состоится в Большом театре Беларуси 11-12 июля

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси готовит постановку оперы "Дикая охота короля Стаха". Премьера запланирована на 11 и 12 июля. Об этом сообщил художественный руководитель театра народный артист СССР Валентин Елизарьев на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню театра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ждем эту премьеру, работа над которой была поручена режиссеру-постановщику Анне Моторной, дирижеру-постановщику Андрею Иванову, хормейстеру народной артистке Беларуси Нине Ломанович", - сказал Валентин Елизарьев.

Спектакль "Дикая охота короля Стаха" по мотивам исторического детектива Владимира Короткевича уже стал национальной музыкальной классикой. Он был создан в 1989 году композитором Владимиром Солтаном в тесном сотрудничестве с постановочной группой и исполнителями главных партий. Спектакль вызвал фурор среди публики и критиков, став настоящей сенсацией в театральной жизни страны. В 1990 году талантливая работа композитора, постановщиков и исполнителей главных ролей Натальи Костенко, Виктора Скоробогатова и Владимира Экнадиосова была отмечена Государственной премией БССР. Уникальным для Беларуси явлением стало исполнение оперы в натуральных декорациях Троицкого предместья в Минске.

Валентин Елизарьев

Как отметила Анна Моторная, успех первой постановки сложно превзойти, но творческий коллектив и не ставит перед собой такую задачу. "На мой взгляд, "Дикая охота короля Стаха" - знаменательный для театра материал, где есть все: история, любовь, атмосфера, - сказала она. - Вместе с постановочной группой мы создаем национальный спектакль и хотим, чтобы в нем была отражена Беларусь: менталитет и национальный характер, неуловимая мистика, которую прописал Короткевич. Я не знаю, что получится в конце, но мы будем делать все возможное, чтобы страна могла гордиться, что у нас есть такая опера".

В театре рассказали: художником-постановщиком стал Андрей Меренков. В оформлении сцены будут использоваться цвета и мотивы слуцких поясов. Публика увидит ожившие старинные замки, их внутреннее убранство с библиотекой, камином, подвесными столами. Предстанут и зловещие болота, пустошь, занесенная снегом. Один из сюрпризов спектакля - живая лошадь. Большое значение отдается символам, которые зритель наверняка прочитает: часы как идея утекающего времени, шахматы как лейтмотив вечной игры, в которую во все века вовлечены люди.

В костюмах используется прием реконструкции - будут угадываться принты, отсылающие к белорусским иконам XV-XVI столетий. Художник по костюмам - Татьяна Лисовенко.-0-

Анна Моторная

Фото Оксаны Манчук