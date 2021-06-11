Премьера спектакля "Жаніцьба" состоится 29 и 30 июля в Купаловском

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Жаніцьба" состоится 29 и 30 июля в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер постановки Даниил Филиппович.

В основе спектакля одноименная пьеса Николая Гоголя, а в качестве режиссера выступил молодой талант Купаловского театра Даниил Филиппович. "Я всегда выбираю классические пьесы, потому что это сформировавшаяся драматургия. Она правильно выстроена, со всем композиционным построением. Для меня классическая литература - это то, на чем строится любой театр и человек. Мне не нравится, когда говорят, что я "вскрываю" автора. Да, я хочу узнать какие-то потаенные темы, подтексты. Мне нравится переворачивать драматургию и делать ее собственной, то есть любой поставленный мною спектакль - это мое собственное произведение. В данном случае на тему, которую поднимал Николай Гоголь", - отметил режиссер.

"Любая моя работа - это сотворчество, потому что я не люблю творчество. Считаю, что всегда должна происходить совместная работа между композитором, хореографом, художником, актером и режиссером", - уверен Даниил Филиппович.

По его словам, именно вместе с актерами они нашли одну из главных особенностей пьесы. "Мы заметили, что Гоголь много говорит о зеркальности людей. То есть то, как видят нас другие люди, не всегда есть на самом деле так. Именно поэтому у нас в постановке весь пол будет зеркальным. Все герои будут на себя смотреть как бы со стороны, смогут увидеть некоторые свои недостатки. Кроме того, мы нашли параллели. Например, главный герой Иван Подколесин очень хотел быть, как Илья Кочкарев, а Агафья Тихоновна хотела быть похожей на Феклу Ивановну", - подчеркнул режиссер.

Кроме того, Даниил Филиппович рассказал, что в спектакле будет еще несколько фишек. "Николая Гоголя в этой истории преследовало окно, в которое выпрыгивает главный герой, поэтому в постановке будут фишки с окном. Не хочется, конечно, всего раскрывать. Но есть еще одна отличительная черта. Вместо того чтобы изображать остальных женихов как отдельных персонажей, мы представляем их в качестве хора. Они поют свой текст - и это как будто небольшой кусочек оперы о женитьбе. И, наверное, поворотным драматургическим моментом является сцена, когда Иван Подколесин решается пойти к невесте и в этот момент становится Ильей Кочкаревым, тем уверенным в себе человеком, которым мечтал быть", - поделился он.

"Весь канон пьесы сохранен, конечно, но добавлены два героя - тень женитьбы и доктор. Я уже ставил эту пьесу. Это была моя студенческая работа - большой спектакль с театральной студией "Открытое пространство". Вообще Николай Гоголь - мой любимый автор", - рассказал режиссер.

В Купаловском театре Даниил Филиппович ставит спектакль впервые. "До этого я сделал "Грозу" в Полесском драматическом театре в Пинске. Еще полтора года работал в Театре юного зрителя. В Гомельском областном театре поставил спектакль "Рыба моей мечты", который был выдвинут на Национальную театральную премию. Кроме того, за моей спиной постановка "Фанатки" в Гомельском молодежном театре. В том же Гомеле в театре кукол планирую поставить "Пер Гюнта", - добавил он.

"Я бы каждому посоветовал в любой театр и на любой спектакль приходить уже со знанием пьесы. Чтобы понять постановку, нужно ознакомиться с ее драматургией, а потом прийти и увидеть видение автора, потому что в театр ходят, чтобы узнать другой смысл. Ведь режиссер не обязан ставить так, как написано, со всеми ремарками", - акцентировал внимание Даниил Филиппович.-0-