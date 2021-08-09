Продажи билетов на финал Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" стартуют 10 августа

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи билетов на финальное шоу XII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" стартуют 10 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.
"Главное шоу года, сюжет которого вдохновлен белорусскими легендами и праздниками, пройдет 10 сентября во Дворце спорта. В этот удивительный вечер самые очаровательные девушки страны продемонстрируют свою грацию, талант и остроумие. Компетентное жюри, в состав которого войдут звезды искусства, моды и спорта, выберет самую прекрасную белоруску. Именно она, единственная и неповторимая, представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира", - рассказали в министерстве.-0-