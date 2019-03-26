Проект "Художник и город" познакомит минчан с творчеством Зои Литвиновой и Зои Луцевич

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный проект "Художник и город", который откроется в Минске на площади Якуба Коласа 16 мая, представит творчество известных белорусских художниц Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Их произведения на протяжении четырех месяцев будут радовать жителей и гостей столицы, а с 6 сентября их можно будет увидеть в Бресте, который отпразднует свое тысячелетие, сообщили БЕЛТА организаторы.

Откроют арт-галерею картины Зои Литвиновой. По мнению директора Музея-мастерской Заира Азгура Оксаны Богдановой, работы художницы непременно оставят след в душе любого зрителя. "Картины просто невообразимы, - отметила она. - Даже не искушенный в изобразительном искусстве человек оценит глубину, которую художница отразила в этих работах. Творчество Литвиновой высоко оценили не только на родине, наградив орденом Франциска Скорины, но и во Франции, где в 2005 году Зоя Литвинова получила звание кавалера ордена "За заслуги в области литературы и искусства".

Художественная экспозиция под открытым небом откроется в Минске уже в восьмой раз. "В этом году проект можно полноправно назвать арт-галереей: посетителей ждет полная смена экспозиции, что позволит за одно лето увидеть не одну, а две выставки. В июле одна Зоя сменит другую. До конца августа будут представлены работы Зои Луцевич - представительницы известной белорусской династии живописцев", - рассказали организаторы.

На время выставки площадь Якуба Коласа по традиции станет центром популяризации разных видов искусства, будут проведены тематические мероприятия, позволяющие жителям города не только понаблюдать за созданием прекрасного, но и самим стать творцами во время акций, приуроченных к значимым событиям города - Ночи музеев и Всемирному дню музыки.

Выставочный проект "Художник и город" проводится в столице с 2012 года. Благодаря культурной инициативе минчане и гости города познакомились, в частности, с творчеством таких известных во всем мире белорусских художников, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Николай Селещук, Валентин Губарев и др. Традиционно репродукции художников сопровождаются их биографиями и текстовыми описаниями на трех языках - белорусском, русском и английском.

Проект в этом году реализуется коммуникационной компанией GBS совместно с Музеем-мастерской З.И.Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов, а также банка ВТБ.-0-