Программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино покажут в Бресте и Барановичах

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте и Барановичах 24-30 сентября покажут программу XXIII Манхэттенского фестиваля короткометражного кино, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестоблкиновидеопрокат" Дмитрий Селюк.

Зрителям предложат оценить девять короткометражек из Австралии, США, Израиля, Палестины, Северной Македонии, России, Финляндии, Ирана и Франции. Продолжительность фильмов - от 5 до 15 минут, поэтому просмотр займет около двух с половиной часов. Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

В Бресте короткометражные ленты можно будет посмотреть в малом и VIP-залах кинотеатра "Беларусь", в Барановичах - в кинотеатре "Звезда". "Из года в год Манхэттенский фестиваль вызывает все больший интерес. Если раньше его программу мы показывали только в Бресте, то теперь подключились и Барановичи. В 2019 году заполняемость залов была около 70%. Это очень хорошо", - отметил Дмитрий Селюк. Он добавил, что в кинозалах между посетителями будет обеспечена безопасная дистанция.

После каждого просмотра зрителям предложат заполнить анкеты и определить лучший фильм и лучшего актера. Результаты передадут в оргкомитет фестиваля, который 1 ноября объявит победителей.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдет в 400 городах мира. Его организаторам поступила 971 заявка из 54 стран. Для показа были отобраны девять фильмов-финалистов.-0-