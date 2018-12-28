Программу "Небо и звезды" представят 3 января на "Минском джазе"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси приглашает 3 января 2019 года на музыкальный проект "Минский джаз", который состоится в столичном клубе имени Дзержинского, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг.

По его словам, биг-бенд заслуженного коллектива подготовил новую программу "Небо и звезды". "В мир джаза мы окунемся вместе с заслуженной артисткой Беларуси Натальей Тамело, Валерией Грибусовой, Егором Шаранковым, услышим восхитительную игру труб, тромбонов и саксофонов, а также ритм-группу", - сказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что все билеты на концерт раскуплены практически в первые дни продаж. "Уже в следующем году мы будем праздновать 100-летие джаза. Я доволен тем, что мы взрастили новую плеяду исполнителей и поклонников джаза. И все, кто придет к нам на концерт, уверен, получат истинное наслаждение от этой музыки. Мы постараемся сделать программу яркой, уникальной и незабываемой", - добавил он.-0-