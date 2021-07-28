Произведения Баха, Мендельсона и Таривердиева прозвучат на концерте органной музыки в Софийском соборе

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Концерт органной музыки лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой пройдет 8 августа в Софийском соборе в Полоцке, сообщает БЕЛТА.

Концерт начнется в 15.00. В программе - произведения Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Микаэла Таривердиева и Мориса Дюрюфле. Обширный концертный репертуар органистки включает музыку разных стилей и эпох - от барокко до современности.

Екатерина Николаева окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальностям "фортепиано" и "орган", магистратуру. Лауреат XI Международного конкурса-фестиваля органной музыки "Гатчина - Санкт-Петербург", открытого национального конкурса "Творческая молодежь - XXI веку", конкурса камерных ансамблей имени Ю.Ф. Корсака. Принимала участие в мастер-классах ведущих европейских органистов. Как солистка и ансамблистка концертирует в Беларуси, России, Польши, Чехии, Германии. Выступала на международных фестивалях органной музыки в Москве, Потсдаме, Минске и Поставах.-0-