20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пропавший меч 500-летней давности возвращается в Могилев. В 2013 году в Мстиславском районе в реке Вихра были обнаружены доспехи рыцаря вместе с оружием, которые датируются концом XV - началом XVI веков. После обнаружения археологической находки меч пропал, а недавно он был выставлен на одном из аукционов в Европе. Музей истории Могилева выкупил историческую ценность. Об этом БЕЛТА сообщили в могилевском музее.

"Доспехи, найденные в 2013 году, отреставрированы и находятся в Музее истории Могилева. Все это время мы продолжали поиски пропавшего меча. И недавно он был найден на одном из европейских аукционов. Мы выкупили историческую ценность. Его стоимость - около Br15 тыс. Сейчас меч уже на пути в Могилев", - поделились в музее.

Часть денег, затраченных на приобретение меча, компенсирует Могилевский горисполком, в музее рассчитывают и на помощь неравнодушных граждан.

Планируется, что уже в начале следующего года могилевчане и гости города смогут увидеть уникальный меч.-0-