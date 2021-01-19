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Культура
19 января 2021, 07:10

Радиоканал "Культура" подготовил тематическую программу к 100-летию Шамякина и Мележа

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио отметит годовщины со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа спецвыпусками собственных проектов и подборкой аудиопостановок по произведениям двух классиков отечественной литературы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

100-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, которое празднуется 30 января, специализированная радиоволна начнет отмечать уже в эти выходные. В первую очередь канал порадует поклонников литературы, воплощенной в радиотеатре. Так, 23 и 24 января в наполнении передачи "Радыётэатр плюс", которая начнется в 21.30, используют две части радиоспектакля "Адна на падмостках" по одноименной повести классика. Главную роль в постановке 1994 года исполнила народная артистка Беларуси Мария Захаревич.

Непосредственно в праздничные выходные 30 и 31 января в литературно-художественном проекте "Радыётэатр плюс" прозвучат радиоспектакли "Трывожнае шчасце" и "Выгнанне блудніцы" по произведениям Ивана Шамякина.

"Эти аудиоработы, созданные полвека назад с участием актеров двух главных драматических театров страны - имени Янки Купалы и Якуба Коласа, - не теряют своей актуальности, - сказал директор канала "Культура" Владимир Трепенок. - 1960-е, кстати, стали началом звездного времени отечественного радиотеатра, когда были определены основные направления его развития, художественные критерии и достоинства. Юбилейные даты позволяют нам вновь возвращаться к избранным радиопостановкам, чтобы напомнить постоянному слушателю, а также познакомить подрастающее поколение с лучшими литературными произведениями Беларуси, которые когда-то приобрели аудиозвучание и стали достоянием художественного вещания страны".

Кстати, 30 января на телеканале "Беларусь 3" можно будет увидеть экранизацию романа Ивана Шамякина "Вазьму твой боль" и документального фильма "Іван Шамякін: трывожнае шчасце пісьменніка" из цикла "Запіскі на палях".

Еще один 100-летний юбилей - со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа, который приходится на 8 февраля, - радиоканал "Культура" отметит в первые выходные последнего зимнего месяца трансляцией постановочных рассказов "У завіруху" и "Ноччу", радиоспектаклей "Хто прыйшоў уначы" и "Подых навальніцы".-0-

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