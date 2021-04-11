Реальность глазами белорусских художников можно будет увидеть на выставке в Минске

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских художников "Реальность" откроется 14 апреля в галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозицию войдут работы, выполненные в различных техниках: масляная живопись, акварель, графика. "Творчески осмысливая окружающий мир, авторы используют различные инструменты, изобразительные средства. Опираясь на свое мироощущение и опыт, создают новую реальность. Работы выполнены в классических жанрах пейзаж, портрет, натюрморт, но всегда есть место для эксперимента, возможность сказать свое слово, и тогда эти границы не являются преградой для творческого самовыражения", - отметили организаторы.

"Портрет - это зеркало, возможность увидеть и оценить самого себя со стороны, это инструмент самопознания, погружения в мир конкретного человека. В чертах лица мы видим мир души, по портретам современников судим об эпохе, в которой живем. На границе жанров возникают и смешиваются смыслы. Натюрморт иногда приближается к портрету, если предметы свидетельствуют о привычках и интересах владельца, несут отпечаток его личности, говорят с нами, рассказывают истории. В картине рождается новый образ. Пейзаж - это не только красивый вид, но и выбор, предпочтение автора, он становится портретом, когда в центре внимания - жизнь человека", - добавили в галерее.

Посетители на выставке увидят работы декана художественного факультета Белорусской государственной академии искусств кандидата искусствоведения Анны Кононовой и заведующей подготовительным отделением БГАИ, художника-графика Елизаветы Пастушенко, преподавателей Минской государственной гимназии-колледжа искусств Елены Карпович и Натальи Разуменко, а также живописца Сергея Акеньшина.

Куратор выставки - Наталья Разуменко. Познакомиться с творчеством белорусских художников можно будет по 30 апреля.-0-