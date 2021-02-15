РЕПОРТАЖ: "Гори ясно, чтобы жизнь не погасла" - в Могилевском районе празднуют Громницы

В деревне Грибаны Могилевского района в этом году впервые полностью воссоздали аутентичный славянский праздник Громницы. Отмечается он только один день - 15 февраля по новому календарю - и совпадает с церковным праздником Сретение. Этот день в народном календаре означает встречу зимы с весной - женщины делают восковую свечу-оберег, а мужчины зажигают сакральный огонь. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, в чем же секрет древнего обряда.

В одном из деревенских домов в Грибанах собрались женщины разных возрастов. Все нарядные, в традиционных костюмах. Песни поют, о жизни говорят. Но за беседами и пением они не забывают о главном - вместе им нужно сделать громничную свечу.

"В течение года женщины должны собирать свечные огарки. А накануне Громниц они собираются в доме хозяйки, которая хранила у себя свечу-оберег весь прошлый год. Из огарков они делают новую большую свечу - оберег от злых духов на весь следующий год", - рассказала одна из участниц обряда Людмила Корнейчук. - В подготовке к обряду и в нем самом участвуют женщины и девушки разных возрастов. Среди нас есть и старожили, которые застали этот обряд, еще когда он был популярен. А теперь мы все вместе по крупицам восстанавливаем его, чтобы передать следующим поколениям".

Как оказалось, сделать свечу - это целое искусство. Женщины очень ловко справлялись с работой, со стороны казалось, что чуть теплый воск легко и без проблем размещается на свечке. Но на практике все оказалось не так просто. Когда главный атрибут обряда сделан - женщины принимаются за украшение свечи. "Важно не только практическое значение оберега, но и его внешний вид", - поделились участницы.

Особое место в этом обряде всегда отводилось мужчинам. Они должны были при помощи огнива и льна зажечь сакральный костер - символ очищения и защиты. Женщины не допускались на эту часть обряда.

"И только после того, как костер разгорится, женщины приходили к нему с громничной и обычными свечами. Хозяйка, хранившая оберег у себя, должна была зажечь свечу от костра. После этого получить сакральный огонь могли и другие женщины - маленькие свечки каждая себе в дом брала", - отметила Людмила Корнейчук.

Наши предки верили, что громничная свеча помогает отвадить злых духов от скота и защищает дом от бурь. "Всегда заранее договаривались, на какое подворье свечку передавать. Смотрели, у кого в течение года проблемы со скотом были - коровы молока не давали, поросята не выживали или куры яйца не несли. Считалось, что, если обойти сарай с зажженной свечой, животные будут под защитой, а все беды пройдут", - рассказала еще одна участница обряда Светлана Симакова.

После того, как свечи зажгли, мужчины и женщины с песнями отправлялись к дому хозяйки, которой нужно было передать оберег. В этом году погода выдалась по-настоящему зимней, с большими сугробами. И пока старшие шли по деревне с песнями, молодежь успела и в снегу изваляться.

"Здорово, что вместе с нами к такому древнему таинству прикоснулась наша молодежь. Ей было интересно все, что мы делали. Молодые люди задавали много вопросов, пока шла подготовка к обряду, с задором разучивали песни, - поделилась Светлана Симакова. - С такой молодежью мы можем быть уверены, что традиции наших предков будут жить еще много столетий и после нас".

Юлия Автушенко и Александра Лаппо - учащиеся 3 курса Могилевского государственного колледжа искусств. Они впервые стали участницами такого масштабного аутентичного праздника. "До этого мы принимали участие в разных обрядах, проводили их в колледже и воссоздавали только небольшие части в формате праздника. Но чтобы так, в деревне, с песнями, настоящей зимой - впервые. Много людей, все разного возраста - это интересно и познавательно, - поделилась Александра Лаппо. - Этот обряд мы проходили на парах по режиссуре народных обрядов и праздников. Но там мы читали про него просто в книгах, а сегодня смогли окунуться в эту атмосферу, узнали много нового, о чем в книгах не писали".

"Важно, чтобы такие самобытные и интересные традиции продолжали жить. Из них складывается наша удивительная белорусская культура. И мы как молодое поколение должны не дать этому пропасть", - отметила Юлия Автушенко.

А тем временем обряд Громницы подходит к концу. По традиции хозяйка дома, куда передали свечу, приглашает гостей к столу. А здесь - хлеб из печи, оладьи, каши, соленья и варенья. "Женщина должна будет беречь свечу целый год. Она завернет ее в холщовую ткань и спрячет на деревянный наличник над входной дверью. И будет пользоваться, чтобы отвести от хлева злых духов, а от дома - гром и молнию. А через год 15 февраля все снова повторится, и свеча отправится помогать другой хозяйке", - отметила Светлана Симакова.

Как рассказала заведующий методическим отделом районного центра культуры ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района" Анна Феоктистова, в учреждении много внимания уделяют народным обрядам. "Мы регулярно проводим популярные праздники - это Купалье, Коляды, Масленица и другие. Но мы стараемся находить и возрождать менее популярные и для некоторых даже незнакомые праздники и обряды. Таким праздником стали Громницы в этом году, - отметила Анна Феоктистова. - И самое главное, что наше культурное наследие реально интересно людям. Сегодня участниками праздника стали исполнители народных ансамблей "Мостовчанка" и "Ленок" Мостокского и Грибановского сельских клубов. Они активно поддерживают наши идеи, к ним присоединяется и молодежь. И здорово, что у нас получается такой интересный обмен опытом и знаниями".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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