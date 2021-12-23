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23 декабря 2021, 19:00

РЕПОРТАЖ: Как сделать рождественского ангела в стиле белорусской вытинанки

Морозные узоры на окнах, которые никогда не тают - такое возможно? Очень даже, если у вас есть бумага, ножницы или макетный нож. Новогодние украшения могут сотворить не только мастера, но и новички в вытинанке - искусстве вырезать почти невесомые композиции из бумаги. Мастер народных художественных ремесел из Витебского областного методического центра народного творчества Анна Перлина провела для корреспондента БЕЛТА урок по созданию традиционного новогоднего украшения и небольшой экскурс в историю вытинанки.

Вырезать снежинки из салфеток обычно учат с детского сада. Но такие снежинки, как и бумажные силуэты балерин, Деда Мороза, снеговиков на окнах, лишь малая часть того, что можно сотворить умелыми руками.

Анна Перлина рассказала, что вытинанка была широко распространена в Беларуси. В домах сельчан красивыми вырезанными фиранками (занавесками, шторками) украшали окна. Их на время заменила более практичная ткань, но со временем на деревенских окнах вновь стали красоваться фиранки, но уже из газет. Вырезали узоры большими ножницами для стрижки овец или острым ножом.

Самым распространенным орнаментом для вытинанки в Витебской области был растительный - с колосками, цветками. Так в дом привлекали благополучие, достаток. Вытинанки оставались в доме до тех пор, пока не обветшают. В отличие от них соломенных пауков, развешанных под потолком, сжигали накануне Нового года вместе со всем накопившимся негативом.

Традиционным новогодним украшением из бумаги был рождественский ангел. Это простая поделка имела большое значение: для христиан такой ангелок символизировал счастье, здоровье, благополучие и покровительство Всевышнего. Фигурки выполняли, как правило, из белой бумаги и прикрепляли к палочке. Их устанавливали на видных местах, а еще с ними могли играть дети.

Мы решили сделать такого ангела, тем более что это очень просто. Как правило, на мастер-классах для детей Анна Перлина предлагает вырезать именно его. Необычная поделка вызывает у малышей восторг. Зная, что ангелочка можно забрать с собой, ребятишки стараются перещеголять друг друга в резном декорировании. Для рождественского ангела в стиле вытинанки можно брать и цветную бумагу. Я выбрала зеленую: цвет самый что ни на есть природный, он часто ассоциируется со свежестью, спокойствием, обновлением. Дома на Новый год украшают вечнозелеными елочками, поэтому моя поделка будет вполне кстати.

Начинаем творить. Листок бумаги складываем пополам два раза лицевой стороной внутрь. Затем прикладываем к общему сгибу трафарет ангелочка - нужно обвести его по контуру и вырезать. Должны получиться две отдельные зеркальные фигурки.

"У ангела "юбочку" можно сложить еще раз пополам. В этом случае резной узор получится с двух или даже с трех сторон. Вытинанка - это всегда сложение, и чем больше, тем ажурнее и легче будет выглядеть изделие", - советует Анна Перлина.

Нижний край одеяния тоже можно вырезать волнообразно или ажурно. Сделаете то же на крыльях - будет похоже на перья.

В отличие от многих других изделий в стиле вытинанки рождественского ангела нужно склеить. Клей наносим точечно, иначе бумага намокнет, а высохнув, сморщится.

А вот палочку, на которой будет держаться ангел, следует промазать клеем основательно. Аккуратно соединяем две половинки и проглаживаем.

"Не так критично, если крылышки не будут плотно скреплены по краям - это создаст эффект объема. При желании чисто белого ангела можно раскрасить, но традиционно этого не делают", - отметила мастер.

Для творчества в вытинанке нет границ: можно положиться на свой вкус и воображение, вырезать, как ведет рука и требует душа. Каким получится узор - загадка, которая подстегивает добавлять все новые дырочки в бумаге. Больше всего завораживает детей и взрослых момент, когда раскрывается завершенное изделие.

Во время мастер-класса Анна Перлина рассказала о предыстории вытинанки. Это искусство уходит корнями в глубь веков, оно почти ровесник бумаги. Считается, что вытинанка пришла из Китая. В Европе знать заказывала портреты-силуэты из бумаги, и магнаты на территории средневековой Беларуси не исключение.

Сегодня вытинанка проникает в дизайн и смежные виды прикладного искусства. Оригинальные бумажные скульптуры, даже циферблат наручных часов - глаз мастера безошибочно различит вытинанку в интерьере и не только.

Анна Перлина призналась, что начала заниматься вытинанкой скорее вопреки своему желанию, но отдала ей сердце окончательно и бесповоротно. "Во время учебы на отделении декоративно-прикладного искусства в Молодечненском музыкальном колледже им. М.К.Огинского я вообще не воспринимала этот вид творчества, прогуливала уроки по вытинанке. Только когда пришла по распределению в Миорский район, в Дисненский дом ремесел, начала обучать детей, увидела, насколько вытинанка интересна, сколько в ней возможностей для реализации творческих идей. Сейчас уделяю этому занятию все свое время и считаю, что смогла разглядеть в нем большое будущее", - отметила мастер. Она готовит персональную выставку вытинанки, где среди работ будет метровое панно.

Вытинанка способна не только украшать жилище, но и нести глубокий смысл. Анна Перлина продемонстрировала свои картины в этом стиле. Среди них есть древо жизни, которое исконно занимало сакральное место в белорусском фольклоре и верованиях. Его изображение было добрым посылом потомкам и данью традициям. Мастер рассказала, что, пока ждала ребенка, она создала композицию со щуками, которые как бы оберегают будущего малыша. Для одной из картин Анна Перлина вырезала сценку из деревенской жизни: ее отец ведет на пастбище небольшое стадо овец. Фигуры из бумаги кажутся живыми: мужчина тянет за собой упрямых животных, а те упираются.

По словам мастера, занятия вытинанкой сродни медитации. Вырезание из бумаги успокаивает, заставляет забыть о суете. Хотя в итоге приходится выметать или пылесосить множество мелких обрезков бумаги. Но что такое беспорядок для творческого человека? Обычная рабочая атмосфера. Именно поэтому Анна Перлина советует не обращать внимания на "побочку" в виде вынужденной уборки, а представлять, как перед вашими глазами разворачивается невесомое бумажное кружево.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

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