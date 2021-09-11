РЕПОРТАЖ: Красочные костюмы, диковинные блюда, обряды: фестиваль национальных культур прошел в Минске

Уникальная внешность и язык, неповторимые традиции и самобытная культура - свои особенности имеет каждый народ. Для одних неповторимой является рубаха из отбеленного льна с вышитыми узорами и юбка-понева с орнаментом, заводные "Лявониха" и "Крыжачок", ароматные колдуны с мясом, а другие гордятся своим пиджаками до колен и красочными сари с вышивкой из золотых нитей и блесток, театральными "Бхаратанатьям" и "Тандава", пряным карри. Корреспонденты БЕЛТА отправились сегодня в столичный Верхний город, чтобы погрузиться в многообразие красок, звуков, вкусов, увидеть, услышать и почувствовать изюминки разных национальностей.

Площадка возле Ратуши с раннего утра заполнилась ритмичными мелодиями, многочисленными улыбками и голосами 25 национальностей, среди которых были белорусы, азербайджанцы, армяне, афганцы, башкиры, грузины, дагестанцы, евреи, индийцы, корейцы, китайцы, молдаване, немцы, поляки, палестинцы, русские, татары, туркмены, украинцы, цыгане, чуваши. Они собрались вместе, чтобы познакомить друг друга и всех желающих со своей национальной культурой, показать традиционные наряды, украшения, кухонную утварь, музыкальные инструменты, местные блюда и напитки. Рассказать, чем отличается культура одного народа от другого, и донести, что различие во внешности, языке, религии, менталитете не повод для конфликта, а мотив для знакомства и сближения.

"В чудесный осенний день праздник взаимоуважения, взаимопонимания и дружбы в очередной раз объединил людей разных национальностей в нашей гостеприимной стране. Ежегодно фестиваль позволяет людям посмотреть на уникальность культуры других народов, открыть для себя талантливых людей разных национальностей, которые живут и работают в нашем государстве. Сегодня на площадке Верхнего города царит культурная атмосфера, она наполнена праздничными танцами, песнями, традициями. Хочется, чтобы каждый получил от нее удовольствие, а также пожелать каждой национальности мирного неба, душистого хлеба, родниковой воды - и никакой беды", - сказал во время торжественного открытия традиционного мероприятия министр культуры Анатолий Маркевич.

Никакой грусти, только радостное общение и звонкий смех царили сегодня возле своеобразных и красочных подворий. Аншлаг собрала площадка солнечного и колоритного Азербайджана. Сочная пахлава, бакинские мутаки притягивали взгляд, рубахи с широкими рукавами, короткие кафтанчики и длинные пышные юбки, расшитые золотыми нитками и драгоценными монетами, завораживали своей изящностью. Нарды, любимая национальная игра, занимает почетное место на столе, рядом представлены красочные ковры с орнаментами из разных районов страны, вроде Гейгельского и Хызинского.

"Постарались собрать все самое интересное, чтобы показать и рассказать гостям, чем наша страна гордится, какие уникальные особенности имеет. Хотя каждая площадка завораживает: одни выставили украшения с национальными орнаментами, другие сделали упор на местные специи и на расписанную традиционную посуду. Есть, на что посмотреть и чем повосторгаться. Здорово, что подобные мероприятия организовывают. В Беларуси всегда уважительно относились к людям разных национальностей. Народ здесь добрый и гостеприимный, такой же, как и в Азербайджане. По этой, и по многим другим причинам, Беларусь стала для меня вторым домом, который я очень люблю", - сказала руководитель центра азербайджанского языка и культуры при БГПУ имени Максима Танка Мамедова Шафига.

Традиционные рушники и национальные костюмы представила на выставке веселая команда молдован. Площадка этой национальности привлекала невероятным дружелюбием и ясными улыбками. По словам председателя общественной организации "Община молдован" Антонины Валько, позитивное настроение и трудолюбие с рождения вкладывается в молдован. "Мы народ веселый, любим праздники, но вместе с этим никогда не забываем о работе. Также очень гостеприимны. Приятных людей у нас всегда встречают хлебом с солью и стаканом доброго вина. Такие характерные особенности молдаване сохраняют даже при переезде в другую страну, передают доброту и позитив детям и внукам. Я постаралась сделать так же - несколько десятков лет назад приехала в Беларусь на курсы, встретила здесь своего будущего мужа и осталась жить. Сейчас у меня две дочери и пятеро внуков, которых я воспитываю в молдавских и белорусских традициях", - отметила женщина.

На своей национальной площадке молдаване не только представили костюмы, рушники и местную кухонную утварь, однако также рассказывали желающим об интересных традициях народа. Одна из них проходит в весенний праздник Мэрцишор. Он связан с народной легендой. Весна, вступая в свои права, расчищала землю от снега, чтобы помочь пробиться первому цветку - подснежнику. Зима, не желая уступать место, рассердилась и напустила метель на красавицу Весну. Та, защищая от ветра подснежник, оцарапалась о колючки терновника. Капли крови упали на снег. Символом праздника считаются сплетенные из нитей красного и белого цвета украшения - мэрцишоры. В честь наступления весны жители Молдавии дарят их друг другу. Эти нежные украшения носят целый месяц, а в конце марта развешивают их на деревьях в лесу, загадывая при этом заветные желания. Считается, что они всегда сбываются.

О гостеприимстве, грандиозных застольях, песнях и виноделии Грузии слышал каждый - национальная площадка этой страны в полной мере передала менталитет грузинского народа. На ней разместилась азбука, скромные и строгие национальные костюмы в традиционных белых и черных цветах с отделкой, сванская шапка и папаха из овечьей шерсти, различные сорта вин и минеральной воды, чурчхела. Здесь также рассказали о традиционных танцах. Как оказалось, они отличаются по характеристике, встречаются разнообразные стили и манеры исполнения: от плавных и грациозных до резких и зажигательных. Среди грузинских мужчин популярен военный танец "Хоруми", который демонстрирует смелость и отважность народа, готовность на самопожертвование ради страны в чрезвычайных ситуациях. Изящным грузинским танцем является также "Ачарули". Он исполняется женщинами и мужчинами, пропитан легким флиртом, игривостью и кокетством. "Наша культура уникальна, как и традиции других народов. Да, мы разные, и в этом наше богатство", - отметила преподаватель грузинского языка Республиканского центра национальных культур Лейла Кантария.

Самобытными и уникальными стали и другие площадки на фестивале. Так, например, на российском подворье проходит выставка украшений из бисера, созданных на основе этнического стиля, а на площадке корейской национальности дают возможность полюбоваться красочным кимоно и изящным веером пучхэ. На площадках также можно познакомиться с книгами известных авторов разной национальности, изделиями из пригородных материалов и даже традиционными специями.

Параллельно экспозициям, на сцене рядом с Ратушей в течение всего дня проходят яркие и зажигательные музыкальные, танцевальные и театральные выступления от различных национальностей. В них также принял участие заслуженный коллектив Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, солисты Белорусской государственной филармонии, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца "Дружба".

"Пришли целенаправленно, ежегодно посещаем фестиваль национальных культур. Прошлись по экспозициям, сложно сказать, кто понравился больше - все по-своему прекрасны. Посмотреть точно стоило. Заглянули также в Город мастеров и традиционно не могли удержаться от покупок. Уходим с кухонной утварью из дерева. Будем пользоваться и вспоминать о том, как хорошо провели День города!" - поделились впечатлениями минчанки Ирина и Валентина.

А вот Юлия и Михаил попали на мероприятие случайно. Они шли к Дворцу спорта, где сегодня проходит праздничная программа, однако остановились возле Ратуши, чтобы посмотреть на костюмы разных национальностей и пройтись по площадкам. "Если честно, даже не знали о таком фестивале, но нам здесь нравится. В одном месте можно посмотреть на наряды разных народов и узнать о каких-нибудь традициях. Как оказалось, есть очень интересные обряды, поэтому планируем здесь задержаться, чтобы культурно просветиться", - отметила пара.

Республиканский фестиваль национальных культур проводится в два этапа. Заключительные мероприятия фестиваля национальных культур, как и всегда, примет Гродно. В первый день там организуют шествие представителей национальных диаспор, праздничный концерт с участием творческих коллективов национально-культурных объединений и профессиональных артистов, а в заключительный день будут работать национальные подворья, пройдет концерт - закрытие фестиваля с награждением участников.

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-