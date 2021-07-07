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07 июля 2021, 15:14

РЕПОРТАЖ: Купальская история любви: премьеру мюзикла "Вянок на вадзе" представит в Александрии Могилевская филармония

Артистка Арина Сидоренко
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Ежегодно республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") готовит для зрителей яркую и насыщенную программу. Это традиционные тематические площадки, ярмарки, праздник цирка и, конечно же, запоминающиеся концертные выступления. Каждый год организаторы и участники стараются привнести в праздник что-то новое. Одной из новинок этого года станет премьера мюзикла "Вянок на вадзе" от Могилевской областной филармонии. Корреспонденты БЕЛТА заглянули за кулисы необычного выступления и узнали, в чем же его главная идея.

Автором литературных текстов и текстов песен мюзикла стала художественный руководитель филармонии Алена Белоножко. Композитор - могилевчанин Сергей Темрук, режиссер - Михаил Николаенко.

"Праздник в Александрии имеет благородную цель: он возвращает нас к исконным белорусским традициям. Мы видим удивительную трансформацию народного праздника в современную жизнь. Кирмаши, игры и песни - все это было тогда, у наших предков. И сейчас мы продолжаем эту традицию, адаптируя ее под нашу жизнь, - сказала Алена Белоножко. - Идея - создать для "Купалья" что-то уникальное, обратить взгляд зрителей через столетия, туда, где в купальскую ночь обязательно искали "папараць-кветку". Желание создать свой мюзикл у нас было давно. Прорабатывали несколько синопсисов, но остановиться решили на красивой и загадочной истории любви".

Алена Белоножко уверена, что в первую очередь "Купалье" - это красивые и загадочные истории любви, поиски своей половинки и счастья. Его символизирует цветущий единственную ночь в году папоротник.

"Мы покажем историю девушки Вероники из белорусской деревушки, которая произошла на Купалье. Она полюбила сельского кузнеца Змитрока. Родители девушки выбор не поддержали и предложили найти другого, - поделилась фабулой автор. - Выбрали еще двух молодцев - Степана и Антуся. Всем трем парням Вероника дала задание - принести ей "папараць-кветку". Кто необычный цветок достанет, тому она и сердце свое отдаст".

Купальские традиции неразрывно связаны с мистикой. Без нее не обошлось и в мюзикле.

"Конечно, молодых людей ждут испытания. Степан очень падок на деньги. Во время путешествия в лесу ему на глаза попалась странная корчма, а в ней - черт с чемоданом денег. Степан свою душу здесь на деньги променял и остался в этой корчме. Антусь был красавцем и любимцем всех девушек деревни. Ему на пути встретился отель "Начныя мары", а в нем - много красивых девушек. Там наш молодец и остался", - отметила Алена Белоножко.

Продолжил бороться за руку и сердце любимой Змитрок. Он дошел до лесного озера, в центре которого, на островке, уже начинал расцветать заветный цветок. Но путь ему преградили русалки.

"На прощание Вероника подарила любимому венок как символ любви и оберег, - подчеркнула автор. - Русалки обещали помочь главному герою достать цветок, а вместо этого утащили на дно озера. Венок же поплыл по воде".

Свой венок на воде увидела Вероника с подружками. Девушка поняла, что молодые люди попали в беду. И все вместе они отправились спасать их.

"Девушки смогли обыграть черта в корчме и спасли Степана, им удалось снять чары и с Антуся. Так Вероника оказалась на берегу озера, где ее тоже поджидала русалка. Чтобы ее задобрить, девушка подарила ей красивый гребень, а испокон веков гребень считается сильным мистическим предметом", - отметила Алена Белоножко.

Такая щедрость очень удивила русалку, и она вернула с речного дна Веронике ее возлюбленного и предложила им забрать "папараць-кветку". В это время к озеру подошли Степан и Антусь - каждый с девушкой, которые помогали спасать их от чар нечистых сил. Пришли на озеро и родители Вероники, как оказалось, их история любви тоже началась на Купалье. Они благословили молодых - все нашли свое счастье.

"Папараць-кветку" решили оставить на месте. Чтобы каждый год в эту необычную ночь она продолжала расцветать над нашей Беларусью - приносить счастье и оберегать народ синеокой", - подчеркнула Алена Белоножко.

"Участниками постановки будут как старшие представители творческих коллективов, так и молодежь - всего почти 40 человек. В мюзикле прозвучат более 10 авторских и оригинальных песен, дополним все это аутентичными белорусскими композициями. Яркая сценография, видеоряд на большом экране, красивая хореография и мелодичный белорусский язык - все это поможет зрителям окунуться в атмосферу настоящего народного Купалья, - отметила Алена Белоножко. - У мюзикла нет возрастных ограничений. Я уверена, он придется по вкусу разным зрителям. Ведь всех нас, независимо от возраста и профессий, объединяет богатая белорусская культура".

Репетиции мюзикла идут уже больше месяца. Сейчас - последние прогоны, а буквально на днях - генеральная репетиция в Александрии.

"Для нас это серьезный эксперимент. Мы ведь не музыкальный театр, у филармонии немного другая специфика работы. Но все наши артисты и вокалисты очень артистичные и талантливые люди. Сейчас мы немного волнуемся, но я уверена, мюзикл никого не оставит равнодушным", - поделилась Алена Белоножко.

Премьера мюзикла пройдет на малой сцене республиканского праздника "Александрия собирает друзей" в 13.20.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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