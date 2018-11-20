РЕПОРТАЖ: Light up, или Чем удивят зрителя участники детского "Евровидения-2018"

Беларусь в этом году вновь принимает международный детский конкурс песни "Евровидение". Он стал рекордным по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Корреспонденты БЕЛТА посетили торжественную церемонию открытия конкурса, которая дала старт большой Евронеделе, и пообщались с участниками. Об их настроении и ожиданиях - в нашем репортаже.

Израильский исполнитель Ноам Дадон выйдет на сцену детского "Евровидения" с песней "Дети как эти". По его словам, зрителя он сможет покорить своим горячим сердцем и красивыми глазами.

Ноам Дадон (Израиль)

"Мы летели в Беларусь два с половиной часа. Перед этим очень много репетировали. Я думаю, что у меня будет очень впечатляющее и эмоциональное выступление, потому что песня очень трогательная. Мой номер классический: буду стоять один на сцене в черном костюме, а вокруг - игра света. Для меня "Евровидение" - это место, где можно многому научиться, встретить интересных людей и посмотреть мир", - поделился своими эмоциями Ноам Дадон.

Анна Филипчук приехала из России. Она уверена, что ее песня "Непобедимы" поможет ей добиться высоких результатов.

"В России отбор проходил в начале июня, поэтому у меня было достаточно времени на подготовку. Каждый день по два часа я занималась вокалом, танцами и актерским мастерством. На самом деле я хочу хорошо выступить и передать смысл своей песни. Для артиста очень важно, чтобы его поняли даже те люди, которые разговаривают на другом языке. Надеюсь, что у меня получится", - сказала Анна.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, Анна Филипчук (Россия), исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, победитель международного детского конкурса песни "Евровидение-2017" Полина Богусевич из России

Девочка отметила, что в Минске впервые, она давно мечтала здесь побывать. "Я прилетела только сегодня, даже не успела ничего увидеть. Очень надеюсь, что у меня еще будет время это сделать. Все ребята очень сильные, со многими я уже подружилась. Конечно, все надеются на победу и хотят выиграть. Лично я буду делать все, чтобы это произошло. А еще это хорошая возможность испытать себя", - добавила исполнительница.

Украинка Дарина Красновецкая подготовила на конкурс песню "Скажи любовь". "Я планирую представить Украину на самом высоком уровне. Подготовка была очень тяжелая, масштабная, очень много времени отводилось репетициям, занятиям вокалом, особое внимание уделяла английскому языку. Думаю, что после "Евровидения" мне немного придется нагонять школьную программу. В Беларуси очень круто. Мне уже удалось немного прогуляться по Минску. Здесь царит какая-то особенная атмосфера", - отметила Дарина.

Дарина Красновецкая (Украина)

Дуэт "Мелисса & Марко" - из Италии. Ребята подготовили чувственную песню "Что такое любовь". "Это моя младшая сестра, поэтому петь вместе с ней мне легко. Наши голоса подходят друг другу", - рассказал Марко.

Мелисса & Марко(Италия)

Ирландию на конкурсе представляет Тейлор Хайнс. Зрителя он будет покорять композицией "Я перед вами в долгу". На вопрос, рассчитывает ли он на победу, исполнитель ответил: "Кто знает, кто окажется на первом месте в этом году, может быть и я".

Тейлор Хайнс (Ирландия)

Манв прибыла из Уэльса. По словам конкурсантки, ее композиция о том, как молодые люди должны защищать природу и заботиться о ней. "Эта песня для меня очень многое значит. Когда пою, я думаю о прекрасном", - сказала девочка. Она призналась, что верит в победу. Для нее, как и для всех участников, "Евровидение" - хороший шанс показать себя.

Манв (Уэльс)

Что касается новых знакомств, у конкурсантки пока было не очень много времени, чтобы подружиться с ребятами, но она сделает это в ближайшее время. Особенно ей понравились представители Франции и России. Манв добавила, что у белорусского участника очень приятный голос и красивая песня.

Австралию будет представлять Джаэль с песней "Чемпион". Девочка призналась, что ее песня о том, как быть самим собой. "Прекрасно, если я выиграю. Но сейчас хочу просто веселиться и хорошо проводить время", - сказала она.

Джаэль (Австралия)

Родители Джаэль признались, что поддержать девочку приехала большая делегация - 10 человек. "Мы так рады, что находимся здесь, в Беларуси. Побывали в торговом центре, посетили некоторые рестораны, сделали фото. - отметили они. - Холодно, но нам очень понравилось".

Мария Спасовская из Македонии на конкурсе исполнит песню "Дома". На вопрос, чувствует ли она соперничество, девочка ответила: "Да, это соревнование. Но все же я здесь, чтобы найти новых друзей".

Мария Спасовская (Македония)

Встретили мы на открытии и представительницу Беларуси на детском "Евровидении-2017" Хелену Мерааи, она выйдет 25 ноября на сцену "Минск-Арены" в качестве одной из ведущих. За год после конкурса ее жизнь кардинально изменилась. В частности, она прошла на проект "Х-фактор". Познакомилась с новыми талантливыми ребятами, которые пишут музыку, сценарии для фильмов, сериалов. "Для меня важно знакомиться с новыми талантливыми людьми, потому что от каждого можно чему-то научиться", - сказала Хелена. Что касается дальнейшей карьеры, она не стала раскрывать всех фишек. Но заметила: в конце декабря, возможно, ее образ изменится. Вряд ли это окажется кардинальной переменой, но будет интересно, заверила она.

Детское "Евровидение" открылось в Минске Церемония традиционно стартовала с красной ковровой дорожки, по которой прошли все 20 делегаций стран-участниц. Это первая встреча всех конкурсантов, которые смогли презентовать себя и свою команду.

На протяжении всей недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе "Президент-Отель" будет организован Евродом - свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.

Светлана СУХАРКО,

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-