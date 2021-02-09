РЕПОРТАЖ о необычном хобби жительницы Бешенковичей - "вышивке" пластилином

Творческие люди знают, как порой бывает сложно забыть какую-то деталь, дело, картину, произведение, запавшие в душу. Даже через много лет этот, как сейчас модно говорить, незавершенный гештальт будет мучить и не давать покоя, притягивать к себе сильнейшим магнитом. Точно так случилось и с Галиной Халабузарь из Бешенковичей. Лишь спустя 47 лет, уже будучи на пенсии, она смогла заняться хобби, о котором узнала еще в молодости, хотя тогда не постигла даже его азы. Сейчас деятельная женщина свободное от хозяйских хлопот время посвящает "вышивке" пластилином. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального центра соцобслуживания населения Бешенковичского района, которое посещает женщина, хранятся все ее картины, выполненные из крохотных кусочков пластилина. Портреты, пейзажи, иконы - работы впечатляют тонкостью исполнения. Галина Халабузарь рассказала корреспонденту БЕЛТА об увлечении, позволяющем погрузиться в себя и достичь, словно при медитации, настоящего умиротворения.

"Вышивка" пластилином - условное название того, чем занимается Галина Халабузарь. По сути, это мозаика: из маленьких квадратиков пластилина выкладывается изображение на разлинееную канву из обычной бумаги.

В таком деле очень помогают журналы для вышивки, где исходный рисунок уже поделен на клеточки, подсчитано, сколько квадратиков и какого цвета должно быть. Но Галина Халабузарь не ищет легких путей и вариантов, она подбирает изображения, заставляющие трепетать ее сердце. Бывает, что хочется сделать портрет какого-нибудь выдающегося деятеля искусства или человека с мировым именем. В этом случае работники отделения дневного пребывания помогают женщине найти нужную картинку в интернете, распечатывают и наносят сверху миллиметровую сетку, а их подопечная творит в свое удовольствие. Так в коллекции работ Галины Халабузарь появились монохромные портреты Юрия Гагарина, Владимира Высоцкого, Янки Купалы, Тараса Шевченко, Сергея Есенина и многих других.

"Даже готовые схемы для вышивки не всегда годятся для работы с пластилином, особенно если это схема для болгарского крестика, где переходы цвета почти не видны. В пластилине же нужно подстраиваться под сам материал и цвет, варьировать исходник так, чтобы картина получилась реалистичной", - рассказала Галина Халабузарь.

Что касается выбора основного компонента, то здесь, по совету бешенковчанки, нужно брать самый простой пластилин. Восковой, который родители обычно покупают детям в школу, для пластилиновой "вышивки" не годится. Галину Халабузарь не устраивает в нем цветовая гамма и его текстура.

Работа с картинами начинается с заготовок: необходимо подобрать правильные оттенки пластилина, а если в коробке нет нужного, то следует сделать самому. Для этого смешиваются те, что есть в наличии. Например, не всегда можно отыскать пластилин цвета весенней листвы. Тогда в ход идут синий и желтый: в определенной пропорции они дают желанный оттенок. Затемнить, осветлить, сделать ярче, приглушить цвет - все как с красками, только в ход идут не кисточка с палитрой, а материал для лепки.

Чтобы получились квадратики необходимой величины, из пластилина нужно раскатать тонкую колбаску.

Затем от нее стеком следует отделить кусочки в миллиметр длиной, приложить к бумаге и слегка прижать. "Бумага потом становится промасленной, но это не страшно, потому что пластилин на ней все равно хорошо держится", - пояснила Галина Халабузарь на мой вопрос, не портится ли основа такой "вышивки" со временем.

Для прочности готовое произведение самодеятельного искусства покрывают обычным акриловым лаком. Он закрепляет пластичный материал на бумаге и не дает ему растечься или отвалиться, а также спасает от случайного смазывания, если кто-то захочет потрогать картину руками. В таком виде картины хорошо хранятся в рамках под стеклом. Глядя на них, не сразу поймешь, из чего они сделаны, - тонкая работа, ничего не скажешь.

В отделении дневного пребывания Галина Халабузарь пока единственная, кто постоянно занимается таким хобби. Другие посетители и работники отделения пробуют, но вскоре оставляют его. "Как только начинаю заниматься картинами из пластилина, сразу забываю о своих проблемах, болячках, обо всем негативе. Время за этим хобби пролетает незаметно. Настолько погружаешься в себя, заряжаешься какой-то особенной энергией, что вообще ничего и никого вокруг не замечаешь", - отметила Галина Халабузарь.

К пластилиновой "вышивке" она шла долгих 47 лет. В молодости, когда работала вожатой в одном из летних лагерей, заметила, как студент-художник занимает детей изготовлением картин из кусочков пластилина. "У него был налажен целый конвейер работ. Одна группа детей раскатывала полоски пластилина, вторая разлинеивала открытки, третья чертила на бумаге сетку для будущей картины, а четвертым он показывал, как делать картину", - поделилась воспоминаниями Галина Халабузарь.

Тогда она не успела получить подробный мастер-класс у студента, но увиденное настолько глубоко засело в памяти, что спустя почти пять десятилетий женщина смогла вернуться к "вышивке" пластилином и практически в точности повторить ту методику.

Сейчас она старается перенести в свои работы образцы вышивки, оставшиеся от матери. Для этого нужно самостоятельно перенести на бумагу рисунок, расчертить его на квадратики и затем подобрать нужные цвета пластилина. Одной из работ стала картина с ласточками, которой Галина Халабузарь особо дорожит. Женщина рассказала, что родом она из Донецкой области Украины. И традиции ткачества и вышивки там были сильны.

Как же украинская "дивчина" попала на белорусскую землю? "В детстве мечтала стать актрисой, врачом или юристом. С актерской карьерой не сложилось: не поступила в театральный, где не набирали актерскую группу, а была только режиссерская. Потом поступила на юридический, но и с этим поприщем пришлось распрощаться. И тогда решила уехать, куда судьба укажет. Наобум ткнула пальцем в карту и попала в Витебск. В те годы слава о витебских коврах шла на весь Советский Союз, ну я и решила отправиться заодно и за знаменитым ковром", - рассказала Галина Халабузарь.

На вокзале ей не повезло: сумку с деньгами украли. И вместо покупки дефицитного товара она отправилась на "ковровку" искать работу. Взяли ее сразу. Там она трудилась пять лет - как в кино: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Но так сложились обстоятельства, что пришлось вернуться на малую родину - присматривать за отцом, а потом и за матерью. В 1996 году Галина Халабузарь, видевшая все эти годы во сне витебские ковры и скучавшая даже по их запаху, вернулась в Витебскую область с семьей - мужем-медиком и уже совершеннолетним сыном. Они обосновались в Бешенковичах. И с тех пор героиня нашего репортажа оставалась верной этому уютному городскому поселку.

Чтобы не скучать и скрасить ежедневные рутинные дела, Галина Халабузарь пишет стихи. Простые, бытовые, не претендующие на высокий стиль. Например, как ритмичное сопровождение к утренней зарядке. Или обращение к боли, которая приходит неожиданно, но активная пенсионерка справляется даже с такой незваной гостьей. И еще она помнит написанные в детстве стихи на мелодичной и певучей украинской "мове". Рифмованные строчки рождаются даже на улице во время занятия скандинавской ходьбой.

Галина Халабузарь считает, что ей повезло в жизни с главным - людьми, которые ее окружают. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста она общается с молодыми сотрудниками и ровесницами, веселит их своими юморными стихами, заряжается новыми идеями и задором, привносит в дружную компанию неиссякаемую энергию. А творчество всегда рядом: в картинах, словах и еще неосуществленных задумках, ожидающих своего часа.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-