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21 июня 2021, 15:19

РЕПОРТАЖ о традициях и обрядах Дня Святой Троицы в Могилевском районе

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День Святой Троицы, также известный как Троица, Пятидесятница или Зеленые святки - важный праздник в народном календаре. Наши предки уважали и почитали Троицу, и в каждом регионе с ней связаны свои традиции и обряды. Корреспонденты БЕЛТА отправились в агрогородок Семукачи Могилевского района, чтобы узнать, какие обычаи хранят местные жители.

"Не зря этот праздник называли в народе Зеленые святки. На Троицу было принято украшать свой дом травами. Красоту наводили как снаружи, так и внутри: пол устилали аиром, украшали жилище кленовыми ветками. Делали это после службы - вечерней, которая проходила накануне, или утренней: травы должны были быть освящены в церкви", - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева.

Она добавила: в других районах было принято не только дом украшать, но и делать для девушек платья из растений и трав. "У нас так не делали никогда, но бабушка рассказывала, что так было принято в других деревнях",- отметила женщина.

После того как на службу в церковь сходили, дом украсили, на улицы выходили девушки в нарядных одеждах и отправлялись "завивать березу". "Девушки брали ленты и с песнями шли в рощу. Там выбирали две молодые березки, украшали их лентами и полевыми цветами. Верхушки деревьев связывали между собой, делали своеобразные ворота", - поделилась хормейстер.

Во время обряда пели песни, водили хороводы и просили плодородия для земли, высокого урожая и здоровья людям. "Здесь же девушки предлагали друг другу "покумиться": обменяться подарками и пообещать дружить, помогать и не предавать друг друга весь год, до следующей Троицы. Девушки дарили друг другу небольшие украшения, ленты, платки и зеркала. А в случае, если между подружками случилась ссора, подарки обязательно нужно было вернуть", - поделилась заведующая Семукачским сельским клубом Марина Солодухина.

После этого к девушкам приходили с угощениями женщины постарше. Молодые становились в два ряда, брали в руки аир, поднимали над головой и делали так называемый мост. Через эту галерею старшие женщины должны были пройти. Чья ветка коснется женщины, той барышне она и должна была отдать угощение, отметила Марина Солодухина.

После этого все угощения ставились у березок, чуть подальше разводился костер, где жарили яичницу. Это была обязательная традиция: как на Коляды блины, так на Троицу яичница - все это символизировало солнце, круговорот жизни.

Наши предки на Троицу никогда не играли свадьбы - в этот день было принято ходить в сваты. Девушки в этот праздник не собирали волосы в прическу, а оставляли распущенными. Украшали головы венками, куда вплетали травы и цветы как символ единения с природой.

"Свой особый обряд был у жителей агрогородка Семукачи. Мне еще прабабушка рассказывала, что на Троицу женщины плели "лялек-русалек": брали аир, складывали его определенным образом, делали ручки и оставляли хвост. Так получалась "лялька-русалька". Потом женщины брали своих куколок и шли к полям, где росли посевы. На границе таких полей этих "лялек" закапывали и просили, чтобы русалки в русалочью неделю жито не мяли. Старшие женщины поднимали руки вверх и просили колосья к небу тянуться, - рассказала местная жительница Екатерина Никифорова. - После этого молодые женщины ложились на это поле и немного качались: во время такого таинства женщины напитывались силой матушки-земли. Наши предки верили, что так можно было зарядиться здоровьем и получить от главной кормилицы благословение на будущие роды и здоровье детей".

На Троицу и в игры играли. Одна из таких называется "Дрема". Из реквизита - небольшая палка, к концу которой привязывали крапиву. Становились в круг, одна девушка в центре - она и была "дремой", которую пытались разбудить. Когда дрема просыпалась, девушки бежали врассыпную. Кого крапива зацепит, тот и становился следующей "дремой".

"Мы проводим в своем агрогородке много народных праздников. Это и Коляды, Масленица, Купалье, Спас и Троица. Активно участвуют жители старшего возраста, рассказывают, как в их детстве эти праздники отмечались. Привлекаем молодежь - у нас получается такой обмен опытом. Сейчас ведь молодые мало знают о белорусских обрядах. А в таких совместных праздниках они узнают что-то новое про богатую белорусскую культуру, узнают особенности традиций и обрядов своей местности, - поделилась Марина Солодухина. - Ведь потом нашей молодежи нести дальше эти знания, передавать их своим детям и внукам. Нельзя нарушать эту преемственность поколений".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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