РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать

Настоящий художник никогда не видит мир таким, какой он есть, иначе это был бы не художник (Оскар Уайльд).

Как звучит красный цвет? Какая эмоция у желтого? Фиолетовый цвет волшебства или печали? Вряд ли мы, воспринимая мир во всем его цветовом многообразии, задумываемся об этом. Но для незрячих, которые захотят понять, представить себе окружающую действительность и проиллюстрировать, именно через эти вопросы лежит свой "путь к цвету". Так называется выставка картин незрячих художников, которая в эти дни работает во Дворце искусств в Минске. Авторы - старшие школьники, которые стали первопроходцами проекта BelonicaArt, реализуемого супругами Ириной и Сергеем Бондаровичами.

"У нас старший ребенок - синестет. Если другие обычно видят текст черным по белому, то у него он раскрашивается в разные цвета. Это не плюс и не минус - просто такая особенность восприятия. Но благодаря этому мысль, что какие-то вещи можно передавать задействовав другие органы чувств, показалась нам интересной, крутилась в голове и вылилась в идею - показать цвета через музыку, - рассказывает Ирина. - Хотелось, чтобы эта идея была кому-то полезной и нужной. Мы подумали, что так можно помочь незрячим людям творить. Сейчас, работая с ребятами, мы объясняем цвета через тактильные ощущения, запахи, вкусы. Музыка дает сильный эмоциональный отклик. Гораздо проще почувствовать цвет, когда есть к нему какое-то музыкальное сопровождение".

Ключом к "озвучке" цвета стало устройство Lihtar, которое Сергей Бондарович сделал сам. С его помощью ребята могут "слышать" цвет. "Мы просто прикладываем прибор к цвету, срабатывает датчик RGB волн - и через мобильное приложение раздается мелодия, которая своей эмоциональной окраской соответствует этому цвету, - объясняет Сергей. - Это прототип. Хочу доработать устройство, сделать более автономным, а приложение - доступным для скачивания на Google Play и Apple Store. Чтобы любой незрячий мог им воспользоваться".

Начинается обучение с усвоения базовых цветов - цветов радуги и полутонов, которые получаются на стыке: красно-оранжевый, сине-зеленый и так далее. Сейчас Lihtar настроен на распознавание 15 цветов. Этого достаточно для определения цветовых пятен и понимания цветовой композиции картины. Когда у художников сформируется ощущение каждого цвета, учителя переходят к более точным оттенкам по яркости и насыщенности.

Постепенно оттенки и тона приобретают тактильные ощущения, запахи, эмоции. "Ассоциативность - это не то, что может выработаться сразу. Для нас это естественно - видеть цвета каждый день. А для ребят пройдет, думаю, не один месяц, пока к ним придет понимание цвета. И мы двигаемся к полной самостоятельности: чтобы художники могли творить сами - от идеи до покрытия картины лаком. Но это долгая дорога, все еще впереди. Пока мы обсуждаем какую-то общую идею. Например, сегодня рисуем эмоцию. Каждый выбирает: радость, восторг, спокойствие и так далее. И мы обсуждаем, какие цвета под какую эмоцию подходят и почему. Таким образом ребята на основе рассуждений приходят к цветам, которые будут использовать в картинах", - добавила Ирина.

Так, один автор в зеленом фоне на картине закладывает запах скошенной травы, пространство бескрайних лугов, аромат хвои; другой - демонстрирует собственный яркий, энергичный, неугомонный характер, третий - зеленую тоску или сопливый нос.

Точно так же и с красным цветом, который имеет яркую эмоциональную окраску. Это цвет страсти и любви, отваги и энергичности. Ярость и боль тоже красного цвета. Кровь, ожог, ядовитые насекомые - красный привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

"Обсуждая желтый, мы говорим о теплом песке у моря, о пшеничных полях, цыплятах. Можно ощутить, как песок струится сквозь пальцы, вдохнуть запах злаков. Шелест осенней листвы - желтого цвета. Желтый - цвет радости, творчества, креатива. Он сияет на черном или фиолетовом фоне и растворяется на белом. Но от грязных оттенков желтого веет болезнью, - продолжает цветовые ассоциации Ирина. - Оранжевый пахнет мандаринами и апельсинами, а на вкус сладкий, как тыквенный пирог. Это цвет жаркого лета, знойного тепла, озорства и безудержного веселья. В оранжевом оптимизм, позитив и вдохновение. А фиолетовым цветом, оказывается, можно накрыться и видеть волшебные сны".

Супруги признаются, что преподавание живописи у незрячих детей заставляет взглянуть на привычные вещи под новым углом и постоянно рождает творческие идеи. Цвета на картинах дополняют выпуклые белые точки - шрифт Брайля, с помощью которого можно оставлять подсказки по образам и идеям картины. Рельеф холста, мазки акрила и Lihtar помогают и самим авторам узнавать свои картины. Оценить с позиции "получилось или нет" для них сложно. То, что для зрячих называется насмотренностью, для них недоступно. Но эмоциональному опыту от процесса создания той или иной картины художники могут сами дать оценку: над чем им понравилось работать больше. В основном ученики гордятся каждой своей работой, но у некоторых уже появляются любимые картины, цвета, техники.

Новаторство здесь во всем, потому что нет каких-то специальных программ обучения слепых рисованию. "Например, у нас есть деревянная рамка с леской, которую мы называем деревянным планшетом. С ее помощью ребята могут по клеточкам, словно по системе координат, ориентироваться, где находятся. Используем канцелярские кнопки, чтобы намечать контуры, нитку с клеем ПВА - для границ линий на холсте. Трудозатраты на картины в итоге разные: кому-то нравится, чтобы были элементы аппликации, кто-то любит только цвета. Кто-то очень внимателен к вопросу чистоты рук (ведь именно с их помощью слепые получают большую часть информации), поэтому рисует в перчатках. Кто-то наоборот весь выпачкается, пока творит", - делится опытом процесса преподаватель-новатор.

Занятие длится полтора часа, и за два таких урока ребенок уже создает полноценную картину. Дети рисуют в несколько этапов, чтобы краски не смешивались и было время на обсуждение.

"Нам нравится наблюдать, как проект меняет отношение незрячих детей к окружающему миру, как в них зарождается интерес к цветам. Мы превращаемся в настоящую команду, готовую поддержать друг друга и вместе идти по пути творчества", - отмечают супруги Бондаровичи.

Для них самих дороги все картины учеников. За каждой - своя история. "Потому что это действительно маленькие открытия: цветов, форм. Если человек потерял зрение - это одна история. У него был визуальный опыт. Для незрячих с рождения мир объемный. И перенести куб, который он трогает, на плоскость - это очень непростая задача. Для меня каждая картина - это понимание той колоссальной работы автора по осознанию форм, цветов, размеров", - объясняет Ирина.

Например, этой осенью Сергей по просьбе одной из учениц провел небольшой эксперимент. Аня Плескач очень хотела написать картину в осенней тематике, но тема пейзажа, как и любая предметная живопись, крайне сложна для незрячих с рождения из-за отсутствия зрительного опыта. В итоге Аня наносила краски на холст под диктовку наставника. Результат получился удивительный. "Хоть картина не является самовыражением художницы в полной мере, но позволяет увидеть горизонты, к которым мы можем прийти. Мне важно научить ребят выражать свои мысли и образы в понятных им формах, а не выполнять механические действия без полного осознания происходящего", - отмечает Сергей.

Сейчас в проекте 13 учеников - это ребята из специальной общеобразовательной школы №188 для детей с нарушениями зрения города Минска, большинство - с шестого класса и старше. Ирина и Сергей Бондаровичи очень признательны директору этого учреждения Наталье Шаститко, которая поверила в проект и разрешила заниматься с детьми. Правда, еще нужно было получить доверие самих ребят - происходило это постепенно.

"Незрячие люди очень аккуратные и осторожные. За счет того, что ты можешь что-то случайно разбить, разлить, сам упасть. И это сказывается на образе жизни. Ребята сначала говорили, что рисование им неинтересно. "А почему неинтересно? Ты же не пробовал", - спрашивали мы. "Ой, это новое, я не хочу этим заниматься", - отвечали они. Но постепенно ребят становилось больше. Это смелые дети, которые, несмотря ни на что, хотят пробовать новое, развиваться. Пока от нас не ушел ни один ученик - только прибавляются. Сейчас просятся еще, но мы физически уже не успеваем: нас только двое, занимаемся в свое личное время, не хватает и финансовых возможностей", - уточняет Ирина.

Сейчас, по ее словам, важным достижением проекта стала выставка. "Это очень важный шаг на нашем пути в искусство. Ребятам есть что показать и рассказать. Современное искусство - оно как раз про поиск новых форм, про нестандартный взгляд, людей с особенным восприятием. Это все про наших художников", - говорит она.

А Сергей развивает эту мысль, переосмысливая слова Оскара Уайльда: "Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни". Искусство формирует наше отношение ко многим вещам. Когда мы смотрим интересный фильм или читаем книгу, то невольно примеряем образы и мысли героев на себя. Многие меломаны хотят быть похожими на своих кумиров. Популярные интерьерные стили, такие как лофт или минимализм, берут свое начало в абстрактной живописи. "Так происходит всегда. Вначале художник показывает свое видение мира, потом мир его принимает и преобразует в удобную для себя форму. Способность понимать современное искусство - это способность чувствовать мир. Иногда это сложнее, чем кажется, но стоит приложить немного усилий, понять, что автор показывает в своем произведении, - и работа удивит вас своей глубиной", - говорит Сергей. И творчество его учеников это доказывает.

В экспозиции представлено 55 картин, созданных незрячими учениками, а также их преподавателем.

Например, про картину Яны Смирновой "Волнение" авторы проекта рассказывают так: хочется почувствовать текстуру краски кончиками пальцев. Точно передана эмоция холода и желание застегнуться наглухо в картине Кирилла Кречко "Закрыто". А название работы Анны Плескач "МАрт" расшифровывается просто: Мой Арт, то, как видит сам художник.

Для каждого из ребят очень ценны отзывы зрителей: как в реальности, так и в социальных сетях на страницах проекта (прежде всего - @belonica.art в Instagram), - это помогает им поверить в свои силы. Кроме того, работы, представленные на выставке, можно купить и тем самым поддержать проект. Часть вырученных средств пойдет авторам, а часть - на развитие BelonicaArt. И еще можно помочь через благотворительный фонд "Ласковые крылья" (через их счет либо прямо в донат-бокс, установленный на выставке). Также организаторы подготовили различные ивенты для посетителей. Например, 26 декабря все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодних открыток. А Яна Смирнова напечатала на открытках именные новогодние поздравления шрифтом Брайля.

"Впереди грандиозные планы: хотим вырасти в собственную студию. И дать возможность рисовать взрослым незрячим. Хотим, чтобы наши художники могли продавать свои работы и зарабатывать себе на достойную жизнь. Дать им пространство, где они смогут собираться и просто получать общение в социуме", - поделилась Ирина Бондарович.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК и авторов проекта,

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