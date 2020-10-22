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22 октября 2020, 16:50

РЕПОРТАЖ: Второе дыхание дворца Булгаков в Жиличах

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В агрогородке Жиличи Кировского района находится удивительный дворцово-парковый ансамбль 19 века - родовое имение Булгаков. Дворец хорошо сохранился, в том числе и его главная изюминка - кессонные потолки. С 2009 года здесь идут реставрационные работы, однако вид здания поражает уже сейчас. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, как идут работы и когда музейный комплекс начнет принимать туристов в полную силу.

Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах - историко-культурная ценность международного уровня. Начал строительство дворца в 1823 году Игнатий Булгак, который был бобруйским маршалком и почетным смотрителем училищ. При жизни Игнатия был возведен главный корпус. После его смерти достроили еще одно крыло с жилыми комнатами и каплицей. Дворец выдержан в едином классическом стиле. В целом здание дошло до нашего времени в хорошем состоянии: за две мировые войны его не бомбили, здесь не было ни одного пожара. Единственное, что не сохранилось - оранжерея.

"Место, где построен дворец, было известно еще до того, как Булгаки сделали его своим родовым имением. В 17 веке здесь была крепость - если присмотреться, это видно по ландшафту парка, - рассказал директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич. - Имение Булгаков было большим, помимо самого дворца на берегу реки Добосна, были еще разнообразные хозяйственные постройки: воловни, конюшни. Последняя, кстати, тоже сохранилась, и в будущем мы планируем привести здание в порядок".

Реставрация дворца проходит в несколько этапов. Первым из них стал ремонт и восстановление той части здания, где сейчас располагается детская школа искусств, которая была сдана в эксплуатацию еще в 2011 году. Временно здесь разместился и музей комплекса - пока идут работы в основной части дворца. В будущем появится библиотека - она будет размещаться во флигеле. Еще одна важная часть реставрации - восстановление оранжереи, в планах администрации музея привести в порядок парк.

На 90% завершены фасадные работы, сейчас реставраторы трудятся над "внутренностями" дворца - приводят в порядок кессонные потолки, расчищают стены от поздних наслоений краски - восстанавливают исторический вид комнат и лепнины. Основную часть замка планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.

"Реставрационные работы финансируются из республиканского и областного бюджетов. В начале года нам выделили Br1 млн. После того, как объект был внесен Указом Президента в список приоритетных, было выделено дополнительное финансирование - еще Br1,6 млн", - отметил Владислав Кулакевич.

Вместе с директором отправляемся внутрь дворца посмотреть на знаменитые кессонные потолки и увидеть работу реставраторов.

Кессонные потолки - это особый вид оформления потолка в виде ячеек или углублений. Они могут быть разной формы. В замке Булгаков в таких углублениях находятся разнообразные украшения. Это создает необычную объемную картину.

"Булгаки владели дворцом около 100 лет. Последним хозяином был племянник Эдгара Булгака - Эммануэль. Его дядя продал ему дворец за миллион рублей - невиданная по тем временам сделка. Позже здесь размещался детский дом, потом зоотехнический техникум. Во время Великой Отечественной войны немцы обустроили тут свой госпиталь, а погибших солдат хоронили в парке", - отметил Владислав Кулакевич.

По словам директора исторического комплекса, именно тот факт, что здание не пустовало, и помог сохранить его в таком хорошем состоянии.

"Многое зависит от качества изначального строительства: будут ли стоять стены, не рухнет ли потолок. Но на мой взгляд, любое здание будет жить, пока в нем есть люди. Стоит им уйти - как может рухнуть даже самая прочная постройка", - отметил директор.

Во дворце уже практически полностью восстановлена каплица: стены, алтарь, лепнина на потолке. Как отметил директор, здесь остались последние штрихи и помещение будет полностью соответствовать своему историческому виду.

"Сейчас во дворце трудится около 40 человек. Реставрация - это очень кропотливый и сложный труд. За всю свою жизнь стены и потолки неоднократно перекрашивали, на некоторых стенах других помещений дворца можно найти до десяти слоев краски. То же самое и на потолках. Это нужно расчистить, определить, какой из слоев был изначальным, подобрать цвет, вычистить все элементы лепнины, доделать части, которые повреждены или утрачены", - подчеркнул Владислав Кулакевич.

Как отметил директор исторического комплекса, им повезло - у них есть около 20 фотографий внутреннего убранства комнат, в том числе - вид утраченного потолка из банкетного зала. Сам зал оформлен очень пышно - колонны с отделкой под красный мрамор, а под потолком можно найти древнегреческих муз и героев, сражающихся не то с драконом, не то с крылатым змеем. Скоро свое место займет утраченный камин.

Для Булгаков дворец был своеобразным вместилищем для их коллекций: здесь хранилось 18 слуцких поясов, были коллекции произведений различных видов изобразительного искусства. Здесь можно было увидеть картины Яна Дамеля и произведения итальянских живописцев мастерской Тициана. Была во дворце и большая библиотека на 6 тыс. томов как рукописных, так и печатных книг. Помимо этого, здесь находилась большая коллекция различных произведений искусства, связанных с темой античной древности. Эдгар Булгак и Эммануэль Булгак много путешествовали и привозили с собой разные ценности.

"Есть такая семейная история у них, когда Эммануэль привез своему дяде Эдгару подарок - мраморный античный саркофаг. Эдгар не так понял подарок, решил, что племянник преподнес ему гроб и очень оскорбился", - рассказал Владислав Кулакевич.

Несмотря на реставрационные работы, которые идут сейчас во дворце, он открыт для туристов. По словам директора исторического комплекса, желающих посетить дворец много.

"Здорово, что история родного края интересна людям. Несмотря на ремонт, к нам часто приезжают туристы. Иногда даже больше, чем мы можем принять. Особенно много гостей было в этом году, границы закрыли, а людям нужны впечатления. Конечно, хочется показывать уже восстановленный дворец, но мы никому не отказываем. Нужно помнить о мерах социального дистанцирования: посещения возможны только в масках, по предварительной записи и небольшими группами", - рассказал директор.

Булгаки были зажиточными землевладельцами. На въезде в агрогородок сохранились руины построек, которые тоже принадлежали древнему роду. "Это было большое имение: здесь был спиртзавод, свекольно-сахарный и крахмальный заводы, мельница и многое другое. Но все это сохранилось лишь в качестве руин", - отметил директор исторического комплекса-музея.

"Мы надеемся, что наш комплекс будет привлекательным для туристов. И, конечно, верим, что после официального открытия станем таким же популярным местом, как Несвижский и Мирский замки. Нам тоже есть, что показать и рассказать",- поделился, прощаясь, Владислав Кулакевич.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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