Республиканский краеведческий форум пройдет 12-13 марта в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Республиканский краеведческий форум Беларуси пройдет 12-13 марта в Минске в Национальном историческом музее. Мероприятие приурочено к Году малой родины, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В форуме примут участие около 230 человек: краеведы, сотрудники учреждений культуры, образования, науки и информации, студенты высших учебных заведений, учащиеся учреждений общего и среднего специального образования, посетители учреждений дополнительного образования, представители общественных организаций. Его задачи - изучить состояние дел в краеведении, популяризировать историко-культурное и природное наследие белорусских городов и сел, расширять знания о краеведческих проектах Беларуси, создавать условия для диалога между краеведами, приобщать молодежь к материальному и духовному наследию страны.

Во время форума будут подведены итоги конкурса на лучшее краеведческое издание за 2017-2019 годы, в нем участвуют более 200 книг. Также состоятся презентация наиболее интересных проектов, выставка историко-краеведческой литературы из фондов Национальной библиотеки Беларуси и изданий краеведов.

Организаторы форума - Национальный исторический музей, Белорусский фонд культуры при поддержке Министерства культуры и Министерства информации. Партнеры форума - Национальная библиотека Беларуси, Союз писателей Беларуси и Издательский дом "Звязда".-0-