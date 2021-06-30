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Культура
30 июня 2021, 19:48

Режиссер Елена Турова на творческой встрече в Могилеве расскажет о создании фильма "Звезды седьмого неба"

Елена Турова. Фото из архива
Елена Турова. Фото из архива

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 2 июля пройдет творческая встреча с режиссером "Беларусьфильма", сценаристом и поэтессой Еленой Туровой, сообщили БЕЛТА в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

Встреча пройдет в кинотеатре "Родина". "Помимо общения с Еленой Туровой, во время встречи состоится презентация ее новой работы - анимационной сказки-мюзикла "Звезды седьмого неба". В основе анимационного фильма около 45 песен, которые исполнили белорусские актеры, - рассказала начальник отдела "Кинотеатр Родина" Ирина Кашталапова. - На создание анимационного произведения у Елены Туровой ушло около 5 лет. Во время встречи она расскажет, как шла работа".

На встречу с белорусским режиссером пригласили школьников из оздоровительных лагерей, детей и их родителей из предприятий и организаций города. "Мы стараемся периодически проводить встречи с интересными деятелями белорусского кинематографа - актерами, режиссерами, сценаристами. На одну из последних встреч приходили учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств. Ребята сейчас получают профессию режиссера. Они задавали много вопросов о сложностях и тонкостях выбранного ремесла. Им было интересно узнать об этом не из учебников, а из первых уст, - отметила Ирина Кашталапова. - Кроме того, такие встречи знакомят зрителей с белорусским кинематографом. У нас много достойных и интересных произведений, и многие зрители открывают для себя что-то новое".

Творческая встреча, посвященная Дню Независимости и Году народного единства, начнется в 14.00 и завершится показом фильма "Звезды седьмого неба".-0-

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