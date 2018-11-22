Результаты голосования почти половины стран детского "Евровидения" озвучат белорусские школьники

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания и Европейский вещательный союз (ЕВС) предоставят возможность объявить результаты голосования от девяти стран - участниц детского конкурса песни "Евровидение-2018" белорусским школьникам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Победитель детского "Евровидения-2018" в Минске станет известен 25 ноября. Традиционно результаты голосования от каждой страны объявляют специально приглашенные глашатаи 10-14 лет. По правилам конкурса, страна-хозяйка предложила выполнить эту функцию ребятам из Беларуси, почти половина стран-участниц воспользовались такой возможностью.

Как отметили в пресс-службе, это дополнительная возможность показать всему миру талантливых белорусских ребят. Несмотря на свой юный возраст, многие из глашатаев имеют большой опыт съемок в проектах Белтелерадиокомпании, участвовали в национальных отборах детского "Евровидения" и кастинге ведущих этого года, занимаются в театральных студиях и киношколах, знают несколько иностранных языков и сочиняют песни. Мальчики и девочки активно готовятся, репетируют и совершенствуют произношение на языке той страны, от которой предстоит объявлять результаты голосования зрителей.

Баллы от Беларуси назовет 10-летняя гимназистка из Минска Арина Ровба. Выбор зрителей Албании озвучит Даниил Лазуко, Португалии - Надежда Сидорова, Нидерландов - Винсент Миранович, Мальты - Милана Бородко, Италии - Ян Мусвидас. Предпочтения австралийцев объявит Ксения Галецкая, македонцев - Арина Пехтерева, французов - дуэт Любавы Марчук и Даниила Ротенко.

Механизм голосования, введенный ЕВС в 2017 году, остался прежним. Результат будет складываться из мнения национального жюри от каждой из стран-участниц и итогов зрительского онлайн-голосования на официальном сайте песенного форума. Голосование зрителей на сайте www.junioreurovision.tv начнется 23 ноября. До начала грандиозного шоу 25 ноября в 18.00 каждый может выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-