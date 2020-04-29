Рок и классика онлайн: Президентский оркестр выступит в прямом эфире

30 апреля на VOKA состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 19.00 и будет доступна не только в любой точки Беларуси, но и за ее пределами.

Главный оркестр страны сыграет большую программу из проверенной классики и бессмертных рок-хитов. Одна из композиций прозвучит по заявкам зрителей – в группе VOKA "ВКонтакте" проходит голосование за "Танец Феи Драже" Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" и Nothing else matters группы Мetallica.

30 апреля оркестр выступит перед пустым залом, но участниками атмосферного музыкального события смогут стать зрители по всему миру – через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv.

Авторизация для просмотра не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.-0-