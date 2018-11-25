Роксана Венгель: посвящаю победу своей стране

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель детского "Евровидения-2018" польская исполнительница Роксана Венгель отметила во время пресс-конференции, что посвятила победу своей стране, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я посвятила победу своей стране, родителям и делегации. В последние минуты оглашения результатов я очень волновалась. Я до сих пор в шоке. Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым. Мне очень хочется, чтобы следующее детское "Евровидение" приняла Польша", - сказала Роксана.
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