Российская оперная певица Анна Нетребко празднует юбилей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российской и австрийской оперной певице, народной артистке РФ Анне Нетребко исполняется 50 лет.

Анна Юрьевна Нетребко родилась 18 сентября 1971 в Краснодаре, по происхождению является потомственной казачкой. Родители будущей оперной дивы не имели никакого отношения к музыке: мама была инженером, а папа - геологом.

Школьные годы, по ее собственному признанию, были жутко серые и скучные. Первые успехи она вкусила, занимаясь спортивной гимнастикой и пением в детском ансамбле. В детстве Анна планировала посвятить себя спорту, у нее даже есть звание кандидата в мастера спорта по акробатике. Но совсем без музыки не обошлось: девушка была солисткой хора "Кубанская пионерия" при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края.

Сразу после окончания школы она отправляется в Петербург, где поступает в музыкальное училище и грезит о перьях и карамболине. Но случайный визит в Мариинский (тогда еще Кировский) театр спутал все карты - она влюбилась в оперу. Она поступает в знаменитую Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, которая славится своей вокальной школой, но с четвертого курса она уходит оттуда, так как у нее нет времени на учебу.

И как позже в одном из интервью она признается: "Я не закончила консерваторию и не получила диплом, потому что оказалась слишком занятой на профессиональной сцене". Она была занята бесконечными конкурсами, концертами, спектаклями, репетициями, разучиванием новой музыки, подработками статисткой и уборщицей в Мариинском театре.

В 1993 году она победила в конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки и была приглашена в Мариинский театр, а через некоторое время стала в нем солисткой, где ее заметил дирижер Валерий Гергиев. Вместе с труппой этого театра Анна объездила весь мир.

В 1994 году была она была приглашена в Ригу на роль Царицы ночи в независимом проекте "Волшебная флейта". В 1995 дебютировала в Сан-Франциско в роли Людмилы в опере "Руслан и Людмила".

Всемирная известность пришла к Нетребко в 2002 году, после ее триумфального выступления в опере "Дон Жуан" на Зальцбургском фестивале. Критики высоко оценили исполнение Нетребко, отметив в нем особый драматизм.

В 2003 вышел первый студийный альбом Анны Opera Arias, ставший одним из самых продаваемых альбомов академической музыки в 2003 году.

Оперная дива блистает не только на сцене, но и в кино. В Австрии о ней сняли документальный фильм "Анна Нетребко. Женщина-голос". Позже биографические ленты сняли и на родине артистки: "Анна Нетребко. Генерал на шпильках", "Анна Нетребко. И тут выхожу я!".

В 2004 году певица снялась в голливудской картине "Дневники принцессы - 2", где сыграла саму себя.

Анна Юрьевна награждена многими званиями и наградами: народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также каммерзенгер Венской государственной оперы. Последний титул получают только выдающиеся оперные артисты, а в Австрии Нетребко очень ценят, считают практически своей.

В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство.

29 декабря 2015 года Анна вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Вместе они воспитывают сына Нетребко от гражданского брака, выступают на сцене, занимаются благотворительностью и путешествуют по миру.

В 2014 году Нетребко исполнила гимн Олимпиады на открытии Игр в Сочи. Надо признать, артистка вообще легко соглашается на эксперименты. Однажды она спела песню с Филиппом Киркоровым на открытии "Новой волны".

В рейтинге Forbes Анна Нетребко вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год, ее доход за год составил $ 7,5 млн.

Уже готовится к поступлению в продажи новый сольный альбом Amata dalle tenebre Анны Нетребко, который был записан в легендарном миланском театре "Ла Скала" с оркестром театра и Рикардо Шайи. Дата выхода - 5 ноября 2021 года.-0-