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Культура
12 ноября 2021, 10:10

"Рождение звезд": лучшие хиты из мировых мюзиклов зазвучат сегодня в музтеатре

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра представят сегодня музыкальное ревю "Рождение звезд" российского режиссера и балетмейстера-постановщика, лауреата международных конкурсов Ильи Устьянцева. Об этом журналистам сообщили в учреждении культуры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После нашумевшей постановки мюзикла Аркадия Укупника на либретто Карена Кавалеряна "Ромео vs Джульетта. XX лет спустя" режиссер начал репетиции нового спектакля - музыкального ревю в двух действиях "Рождение звезд" (либретто Георгия Шилова и Ильи Устьянцева). Организаторы отметили, что в этой постановке использованы лучшие музыкальные номера из мировых мюзиклов.

Директор театра Сергей Пукита предложил Илье Устьянцеву поставить полноценный музыкальный спектакль, в котором будут присутствовать яркие характеры, будет место смеху и слезам, юмору и грусти. "Новый спектакль был задуман внезапно. Слово "рождение" стало для меня отправной точкой. Я отталкивался от него, понимая, что в музыкальном театре есть настоящие звезды, яркие представители искусства. В результате получилось название "Рождение звезд". Это спектакль про мир и любовь", - рассказал Илья Устьянцев.

В пожилую героиню мадемуазель Одри, чья история легла в основу сюжетной линии, на сцене перевоплотится народная артистка Беларуси Наталия Гайда. Находясь в затруднительном финансовом положении, героиня оказывается жертвой "успешных бизнесменов". Эти люди пытаются выселить героиню из квартиры, чтобы заполучить под свой контроль весь дом, район и в итоге весь город. Жители города N ждут позитивных перемен, которые должен принести вокальный конкурс, который носит название самого спектакля. Именно он срывает маски и ставит все на свои места. В одно мгновение меняется многое: молодые обретают настоящую любовь, планы бизнесменов рушатся, а в городе воцаряются мир и любовь.

"Главная героиня мадемуазель Одри 40 лет живет одна, потому что ей просто некуда вернуться. Она уехала через океан на другой континент за славой и карьерой. У нее была семья, которую, к сожалению, в 40-х годах прошлого века у нее оторвали. Но она не сдалась и все время помнит, любит, ценит, живет. Мы максимально постарались весь сюжет передать в текстах песен, мелодии которых достаточно известны. Каждый музыкальный фрагмент в контексте постановки был сделан самостоятельным звеном. Весь мюзикл - будто один день, единство места, времени и действия. Хочется, чтобы этот спектакль вместе с нашими замечательными артистами заблистал", - продолжил режиссер.

Как подчеркнула Наталия Гайда, ее персонаж не является главной героиней. "У каждого героя в мюзикле - своя жизнь и судьба, и каждый транслирует определенную мысль. Очень много смысла скрыто за текстом. Моя героиня оставила семью, детей на перроне и уехала. Так случилось, что больше никогда ее не увидела. Я накопила большой жизненный опыт и понимаю, почему она так поступила, - поделилась актриса. - Для меня было трудно произнести короткие фразы таким образом, чтобы зрители прочувствовали посыл. Кроме того, в известную мелодию, которая нравится мне и публике, очень сложно было вложить новое содержание, отражающее суть моей роли, сделать так, чтобы мне поверили".

"Это первый спектакль настоящего музыкального ревю, который ставится в нашем театре. В 1970-х был представлен ревю-концерт, собранный из номеров, но там не было объединения сюжета и того, ради чего мы это делали. В этот раз мы впервые работали над таким не просто словесно-музыкальным, но и пластическим спектаклем. Сроки были достаточно жесткими, но мы, думаю, справились", - продолжила Наталия Гайда.

Художественный руководитель театра заслуженный работник культуры Беларуси Адам Мурзич выразил уверенность, что потрясающая музыка привлечет внимание молодого поколения зрителей. "Меня порадовало, что здесь будут звучать хиты и к нам пойдут молодые люди. Я не отказываюсь от того поколения, которое ходит к нам, любит оперетту, но нам бы хотелось привлечь молодежь. Огорчительно, что для спектакля такого масштаба у нас было очень мало времени на подготовку, и мы здорово рискуем. Но я радуюсь, что постановка востребована. Это насыщенный спектакль, в нем 27 вокальных номеров, есть массовые сцены, балетные номера. Испытываю радость за оркестр и гордость, что артисты поймали у себя драйв и отразили благодаря мастерству", - заключил он.

Дирижер-постановщик спектакля Николай Макаревич, художник-постановщик Андрей Меренков, художник по костюмам Валентина Правдина, вокальный руководитель Светлана Петрова.

Премьерный показ музыкального ревю пройдет также 13 ноября.-0-

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