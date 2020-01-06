Рождественский концерт-фестиваль органной и хоровой музыки пройдет в Полоцке

6 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В концертном зале полоцкого Софийского собора 8 января пройдет рождественский концерт-фестиваль, сообщает БЕЛТА.

В программе - выступления заслуженной артистки Беларуси Ксении Погорелой (орган) и образцового хора "Фэст" из Минска. На форум приедут и коллективы из России. В концертном зале выступят детский оркестр народных инструментов "Ладушки" (город Серов), ансамбль хора девочек "Акварель" (Ижевск), концертный хор старших классов "Канто" (Санкт-Петербург), хор русской песни "Покрова" (Ханты-Мансийск) и старший хор "Камертон" (Нижний Новгород).

Жителей и гостей Полоцка также приглашают сегодня в 13.00 на органные концерты Ксении Погорелой.-0-