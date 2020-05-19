РТБД готовит показы спектаклей с участием Татьяны Мархель из своего видеофонда

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии продолжает проект "РТБДом", во время которого на YouTube-канале знакомит зрителей с наиболее интересными постановками из своего видеофонда. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Мы решили посвятить эту неделю замечательной и уникальной артистке РТБД Татьяне Мархель. Все поклонники ее яркого таланта могут посмотреть спектакли с ее участием, а также вечер-бенефис к юбилею с поздравительными этюдами от актеров и неожиданными театрализованными выступлениями официальных лиц", - рассказали в театре.

Вечер-бенефис народной артистки Беларуси Татьяны Мархель "Таццянін дзень" покажут сегодня. На 20 мая запланирована трансляция спектакля "Адвечная песня", на 22 мая - спектакля "Беларусь. Дыдактыка".-0-