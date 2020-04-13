РТБД продолжит онлайн-показы спектаклей с 14 апреля

13 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии с 14 апреля продолжит показывать спектакли из собственного видеоархива на своем YouТube-канале. Проект получил название "РТБДом" и слоган "РТБДом всегда там, где ты", сообщили БЕЛТА в учреждении.

14 апреля зрители смогут увидеть спектакль "Каласы пад сярпом тваім", 16 апреля - "Кругі раю", 17 апреля - "Нямое каханне", а 18 апреля - "Усе мышы любяць цырк".

"Каждый зритель имеет возможность купить билеты на YouТube-показ спектаклей, выбрав для себя приемлемую стоимость. При этом трансляции остаются абсолютно бесплатными, каждый сам выбирает, хочет он купить билет или нет", - отметили в РТБД.-0-