Руины центрального корпуса и аркад Ружанского дворца планируют законсервировать

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В дворцово-парковом ансамбле Сапег в Ружанах планируют законсервировать руины центрального корпуса и аркад, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по координации деятельности организаций культуры управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Реставрационные работы в Ружанском дворце начались в 2008 году. За это время обновлены центральные въездные ворота - брама, восстановлены боковые флигели. Сейчас реставраторы кропотливо возрождают восточный или театральный корпус. По проекту там планируется разместить многофункциональный культурный комплекс, небольшую гостиницу и кафе. Убранство будет в барочном стиле. Также сейчас специалисты исследуют руины центрального корпуса и аркады для последующей консервации.

Старинная резиденция Сапег вместе с Коссовским дворцом образуют туристический кластер. "В Коссовском дворце почти год назад открылись гостиница и кафе. Безусловно, это увеличило число посетителей. Показательно, что памятник архитектуры стал более популярным у белорусских туристов. Он привлекает своей красотой и окружающей природой", - подчеркнул Артем Брухан. К восстановлению Коссовского дворца специалисты тоже приступили в 2008 году.

Еще одним местом притяжения туристов обещает стать старинная усадьба Рейтанов в Ляховичском районе. В этом году ее начали реконструировать по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина". Проект предусматривает восстановление кровли и фасадов деревянного здания. "Усадьба в Грушевке в перспективе станет историко-культурным и туристическим комплексом. Также там есть каплица рода Рейтанов. Она законсервирована на средства международной технической помощи. Это очень важный аспект для сохранения памятника", - сказал Артем Брухан.

Еще одним знаковым для Брестской области памятником архитектуры можно назвать каплицу-усыпальницу рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района. Историко-культурная ценность была в аварийном состоянии. Сейчас там ведутся работы по консервации, чтобы не допустить обрушения достопримечательности. Кстати, в народе ее называют белорусским Нотр-Дамом.

Всего в Брестской области насчитывается 342 памятника архитектуры XVI-ХХ веков.-0-