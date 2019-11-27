С этнографическими артефактами Придвинья познакомит выставка в Витебске

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставка-конкурс артефактов из фондов Домов ремесел Витебской области "Реликвия" познакомит с этнографическим наследием региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ).

В экспозицию вошли наиболее интересные и аутентичные предметы быта и традиционных народных ремесел. Среди них - народная живопись и иконы, маляванки; лубочные гравюры на дереве, роспись по стеклу, лаковая миниатюра, писанки, деревянная скульптура, сундуки, художественная обработка бересты, бондарство; глухая и сквозная резьба, гончарство, глиняные игрушки, кафлярство; кузнечные изделия, художественная обработка кожи, шаповальство, предметы народной одежды, вышивка и ткачество в разных техниках, вязание костяной иглой; художественная обработка кости; лозоплетение, спиральное плетение из соломы; плетеная обувь, самобытные музыкальные инструменты и др. "Все это многообразие призвано продемонстрировать нашу богатую традиционную народную культуру, пробудить интерес мастеров и населения к ее более глубокому познанию и собирательству уникальных памятников быта", - отметили в центре.

Выставка начинает свою работу сегодня в выставочном зале ВОМЦНТ. Познакомиться с ней можно будет до 16 декабря. Во время ее проведения пройдет награждение победителей областной выставки-конкурса традиционных свадебных головных уборов и атрибутов "Венок невесты". -0-