Сборник мифов, легенд и преданий о Минске презентуют 27 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую книгу известного минского краеведа Владимира Воложинского "Минск в легендах, мифах и преданиях" презентуют в Художественной галерее Михаила Савицкого 27 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в галерее.

Около семи лет кропотливой, но увлекательной работы ушло у Владимира Воложинского на подготовку сборника мифов, легенд и преданий о Минске и его окрестностях. Тягой к познанию неизвестного, малоизученного, любознательностью, желанием прикоснуться к тайнам истории, докопаться до истины, спрятанной в скупых словах летописей и немногих дошедших до нас документах, продиктован интерес автора к изучению городского фольклора.

Книга состоит из четырех разделов. В первом приведены легенды, мифы, предания, относящиеся к периоду от возникновения города и до начала ХХ века, во втором - легенды, появившиеся в советский период. Третий раздел топонимический. В четвертом нашел отражение современный городской фольклор, связанный с топонимикой, - то, что рождается на наших глазах, обрастает подробностями, уточнениями и в таком обновленном виде, уже в качестве новых легенд, передается потомкам.

В программе презентации - творческая встреча с автором, мистическая автограф-сессия и розыгрыш первой книги.-0-