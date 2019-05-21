Семь белорусских издательств станут участниками Санкт-Петербургского книжного салона

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских издательств примут участие в XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне, который пройдет с 23 по 26 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Свою продукцию на выставке презентуют издательства "Беларусь", "Белорусская Энциклопедия имени П.Бровки", "Мастацкая літаратура", "Вышэйшая школа", "Народная асвета", "Пачатковая школа", издательский дом "Звязда". Будут представлены проекты, выпущенные в 2018-2019 годах. Особое внимание будет уделено книжным новинкам, посвященным 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также печатной продукции, приуроченной к II Европейским играм. Найдут отражение в книжных проектах темы Года малой родины и юбилеи классиков белорусской литературы.

Помимо презентаций на белорусском стенде запланированы переговоры по поставке электронного контента издательства "Вышэйшая школа" санкт-петербургским компаниям, круглый стол в магазине "Книжная лавка писателя", в котором в 2017 году был открыт отдел белорусской книги.

XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон будет проходить на традиционной площадке - в Михайловском манеже. Кроме московских и петербургских издательств на берега Невы съедутся представители книжной индустрии из 12 российских регионов и 20 стран мира. Салон приурочен 100-летию со дня рождения Даниила Гранина и Году театра. Организаторами форума выступают Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.-0-