Серия книг "Зарубежная белорусистика" выйдет к 100-летию БГУ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 100-летнего юбилея БГУ выйдет серия книг "Зарубежная белорусистика". Она позволит показать роль зарубежных ученых в исследовании проблем белорусского языка и литературы, а также в развитии международного партнерства БГУ в области образования и науки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Запланировано издание сборников избранных работ известных ученых-белорусоведов Ольденбургского университета им. Карла фон Осецки (Германия), Будапештского университета им. Лоранда Этвеша (Венгрия), Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), Лондонского университета (Великобритания), Варшавского и Белостокского университетов (Польша). Авторы этих исследований активно сотрудничают с БГУ, выступают с лекциями, участвуют в научных конференциях и совместных проектах, занимаются изучением белорусского языка и литературы, культуры и истории Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Первой книгой из серии стал сборник трудов "Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве" австрийского лингвиста, заместителя председателя Международной ассоциации белорусистов профессора Зальцбургского университета Германа Бидера. В нем представлено более 50 публикаций, в том числе датируемая 1973 годом статья о языке исторического документа Статута Великого княжества Литовского 1529 года. В книгу включены также копии рукописи первой белорусской грамматики Антона Луцкевича, предназначенной для учительских курсов в 1915/1916 учебном году. Результатом ее исследования стала двухтомная монография Германа Бидера. Интерес к изучению белорусского языка у лингвиста возник в 1965 году после приобретения в Бресте газеты на белорусском языке.

Второй книгой серии станет сборник "Выбраныя працы па беларускім літаратуразнаўстве" немецкого литературоведа Колер Гун-Брит.

"Над изданием книг работают преподаватели кафедр белорусского языкознания филологического факультета под руководством заведующего Николая Пригодича. Работы иностранных ученых будут использоваться во время учебного процесса при подготовке филологов, культурологов, историков. Издания будут доступны в Фундаментальной библиотеке БГУ", - добавили в вузе. -0-