29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон исторических реконструкций в Верхнем городе откроется 18 мая: воинские маневры, знаковые для белорусской истории эпизоды, фотозоны и интерактивные постановки по субботам организуют возле минской ратуши. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер программ проекта "Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе" Игорь Усенко.

Основные правила поединков XI-XVII веков покажут средневековые реконструкторы. Можно будет увидеть отдельные элементы сражений, которые относятся к наполеоновской эпохе, Первой и Второй мировым войнам.

"Откроем сезон с периода Полоцкого княжества, на границе которого возникло Минское княжество. Покажем некоторые исторические события XII столетия. Хотелось бы выстроить дальнейшую программу по исторической хронологии, но остальные постановки будут зависеть от дней культуры разных государств, которые намечены в Верхнем городе", - рассказал Игорь Усенко.

Ко дню российской культуры реконструкторы планируют инсценировать некоторые события Отечественной войны 1812 года. Ко дню Грузии в Беларуси на площадке Верхнего города развернутся боевые события Первой мировой войны, поскольку грузинские офицеры, медсестры, солдаты, которые воевали на территории Беларуси, проявили себя достойно и мужественно. На мероприятиях, посвященных знакомству с польской культурой, покажут сцены сватовства и женитьбы князя Ягайло и польской королевы Ядвиги.

"Мы делаем акцент на войну и мир, поскольку более 10 раз Минск разрушался и восстанавливался в связи с многочисленными боевыми действиями. По сути, мы так прослеживаем путь становления белорусской государственности, финальной точкой которого станет фестиваль "Мінск старажытны" во время празднования Дня города. Там уже реконструкторам будет где развернуться: организуем битвы "пятерок", тактические бои, штурм замка", - пояснил режиссер.

Пока же организаторы фестиваля продолжают собирать заявки от потенциальных участников. Разработкой программы займутся в июле, когда будет сформирован полный список желающих присоединиться к событию клубов и коллективов.

По словам Игоря Усенко, воплощение многих исторических сцен и баталий - процесс не только трудоемкий, но и затратный. К примеру, чтобы поставить сватовство Ягайлы или Грюнвальдскую битву, организаторы вынуждены компоновать воинов из трех разных клубов, ведь амуниция и оружие должны соответствовать задумке и быть надлежащего качества. В среднем цена костюма любой из эпох достигает 5 тыс. евро. Все необходимое для организации исторических реконструкций участники покупают за свой счет. Костюмы, оружие, а также другие необходимые аксессуары производятся по оригинальным рисункам, гравюрам или же сохранившимся макетам.

Некоторые мероприятия с участием любителей исторической реконструкции логично впишутся в культурную программу II Европейских игр. Как рассказал директор агентства событийных проектов "Альтер Эго Групп" Александр Рак, 22-23 июня будет проведен чемпионат по историческому фехтованию федерацией НЕМА. Около 200 участников из Беларуси, России, Литвы, Китая, Италии, Украины и других стран, опираясь на правила и приемы ведения боев XVI-XVII веков, проведут сражения в нескольких номинациях. При этом будут задействованы различные типы оружия: федершверт, рапира, болонский меч. Запланированы поединки с использованием парных видов оружия - рапиры и кинжала. Отдельным мероприятием в программе станут показательные выступления лучших бойцов федерации НЕМА в центре Минска у ратуши или Дворца спорта, которые могут пройти 22 или 23 июня.-0-