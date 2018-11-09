Шедевры хоровой оперной музыки прозвучат в Большом театре Беларуси 14 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шедевры хоровой оперной музыки прозвучат в Национальном академическом Большом театре оперы и балета 14 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

"На главной сцене будет представлен проект, который появляется в афише театра один раз в два-три года, - грандиозный концерт хора Большого театра Беларуси "Шедевры хоровой оперной музыки". Это долгожданное и значимое событие. Предыдущий концерт такого масштаба с успехом прошел в 2015 году и стал роскошным подарком меломанам и истинным ценителям классической музыки. Каждый проект такого уровня оригинален. В уникальной программе вечера примут участие более 150 человек: хор, оркестр, солисты оперы, артисты балета", - сказала ведущий редактор отдела информации и пресс-центра театра Ольга Савицкая.

Прозвучат произведения, не исполняемые в привычном репертуаре на сцене белорусского Большого, и отрывки из опер, которые присутствуют в нем. Ставят концерт народная артистка Беларуси Нина Ломанович и обладатель медали Франциска Скорины режиссер Галина Галковская, лауреат международных конкурсов балетмейстер Ольга Костель, хормейстер Сергей Агранович. Оркестром Большого театра Беларуси будет руководить в этот вечер маэстро Иван Костяхин.

"Мы стремимся представить зрителям оперные хоровые шедевры, которые не идут в нашем театре или шли очень давно. Есть, конечно, и жемчужины из текущего репертуара, без которых не обходится ни один концерт, и такие хиты также будут представлены. Мы театральный хор, поэтому все номера воплощаем сценически. Это тоже требует постановочных репетиций с режиссером. Оба отделения будут театрализованными, причем первое - костюмированное", - отметила Нина Ломанович.

Вокальная мощь и ансамблевое единство, музыкальность и тонкое ощущение стиля, высокая исполнительская культура и тембральное богатство голосов артистов хора получили высокую оценку во время гастролей Большого театра в Германии, Израиле, Испании, Польше, Португалии, Швейцарии, Китае и других странах.-0-