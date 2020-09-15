Симфонии Бетховена прозвучат в эфире "Беларусь 3"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" проведет сегодня запись концертной программы Государственного академического симфонического оркестра Беларуси к 250-летию Людвига ван Бетховена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Оркестр Белгосфилармонии под руководством главного дирижера, народного артиста Беларуси Александра Анисимова начинает сезон, посвященный юбилею великого немецкого композитора, исполнением 5-й и 6-й ("Пасторальной") симфоний мастера. Два всемирно известных и разных по настроению произведения прозвучат в одной программе, как некогда впервые под руководством самого автора", - рассказали в пресс-службе.

Канал "Беларусь 3" покажет HD-телеверсию концерта 26 сентября в 22.50.-0-