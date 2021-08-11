Символизм в искусстве: в Минске открылся международный арт-фестиваль

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" открылся в Минском областном центре народного творчества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Человеку часто хочется заглянуть за край и дойти до определенной грани, где будут скрываться ответы на личные вопросы, которые он может либо получить, либо стоит еще поискать. Судьба часто предоставляет такой выбор. Играя, она может дать человеку то, что он не выбирает. Конечно, можно быть не готовым к этому, но есть возможность, шанс приобрести что-то новое", - рассказала куратор выставки Людмила Рыбакова.

В экспозиции представлены работы белорусских и российских мастеров, работающих в различных направлениях: живопись, арт-объекты из металла, декоративно-прикладное и текстильное искусство.

"Картина - это символ. Если уметь ее читать, она может рассказать о многом. К примеру, любому поколению о том, как раньше жили люди, чем интересовались, что у них болело в душе, какие были стремления", - поделилась куратор.

Общая идея художников - отражение через живопись внутреннего мира человека, его поисков. Авторы через произведения стараются показать возможности человека. Для них искусство становится не целью, а средством на пути к самопознанию, самосовершенствованию.

Среди участников - Дмитрий Траенович, Лидия Яцкевич, Владимир Каноник, Алла Шкороденок, Олег Боричевский, Людмила Рыбакова, Алексей Латинник, Оксана Шаляпина и Александр Ермолаев.

"Эта картина называется "Зеркало мира", и она про силу мысли, - объясняет художница Лидия Яцкевич. - Я писала свое отражение в зеркале. То, что мы видим в нем, и есть наше восприятие мира".

По словам одного из участников фестиваля Дмитрия Шкредова, искусство - трудоемкий процесс. "Я работаю с керамикой, и это материал, с которым можно экспериментировать. Кристаллическая глазурь действительно красивая, декоративная вещь в керамике, но очень специфическая. Сам процесс требует большого объема технической работы. Однако главное, чтобы в конечном итоге она откликалась", - подчеркнул мастер.

"Мои работы связаны с проявлением души, и символизм в них присутствует всегда. Когда создаются произведения, которые могут вызвать множественные ассоциации, в них все равно есть символизм. Замысел, идея - это нечто общее, а когда дело доходит до трактовки деталей, получается повествование. Даже если не сработает то, что я вложила, подействует то, что лежит рядом с этим", - сказала художница прикладного искусства Александра Дятлова.

Во время фестиваля будут проведены мастер-классы, где расскажут о возможностях развития творческого потенциала человека.-0-