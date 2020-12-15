Солигорский краеведческий музей организует выставку советских елочных игрушек

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке в краеведческом музее в Солигорске представят около 250 елочных украшений второй половины прошлого века. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный хранитель фондов Солигорского краеведческого музея Екатерина Король.

"Собирать коллекцию стали, когда жители города и района начали приносить в музей советские елочные игрушки. Людям было жалко выбрасывать ценные предметы, с которыми связано много приятных воспоминаний, но надобность в них пропала - появились более современные и удобные в использовании игрушки. Мы решили приютить у себя старые украшения, которые отражают дух того времени, и в определенный момент поняли, что их накопилось достаточно, чтобы сделать выставку", - рассказала Екатерина Король.

На обозрение в музее выставят елочные украшения 60-80-х годов, но в коллекции также есть экземпляры 40-50-хх годов. "В период Великой Отечественной войны большое распространение получили самодельные игрушки, которые делали из того, что попадется под руку. Так, на выставке будет представлено украшение в форме пятиконечной серебристой звезды, которое было сделано из плотного картона практически сразу после войны", - отметила главный хранитель фондов музея.

Все экземпляры на выставке будут отражать события, характерные для советских стран в момент изготовления игрушки. Если в начале 50-х годов из стекла делали фигурки бытовых предметов, животных и людей, то в конце 50-х и начале 60-х годов в моду вошли игрушки с изображениями овощей. "В этот период в СССР делали акцент на развитии сельского хозяйства, поэтому на выставке покажем новогодние фигурки кукурузы, помидоров, луковиц, яблок и груш, - рассказала Екатерина Король. - В этот период также популярной темой было освоение космоса, поэтому в коллекции есть несколько игрушек в виде планет, ракет и детей, одетых в костюмы летчиков и космонавтов".

Выставка в музее откроется 22 декабря и продлится до 15 января.-0-